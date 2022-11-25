В Белгородской области выделят в четыре раза меньше средств на жильё для многодетных

При этом в полном объёме и даже с ростом к этому году выделили денег на предоставление жилья детям-сиротам. Боровик добавил, что в 2020 году областной бюджет выделил на строительство жилья для детей-сирот 457 млн рублей. Недвижимость получили 304 человека. В 2021 году жильём обеспечили 325 человек на 492 млн рублей.