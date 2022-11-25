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В Белгородской области выделят в четыре раза меньше средств на жильё для многодетных

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI
Речь идёт о выделении средств на 2023 год. Проект бюджета на следующий год и плановый период представил заместитель главы региона Владимир Боровик.

По словам чиновника, в Белгородской области на обеспечение жильём многодетных семей в 2022 году был выделен 1 млрд рублей, в 2023 году на эти цели запланировано 250 млн рублей. На жильё для семей с детьми-инвалидами в текущем году выделили 230 млн рублей, а в 2023 году — 142 млн рублей.

При этом в полном объёме и даже с ростом к этому году выделили денег на предоставление жилья детям-сиротам. Боровик добавил, что в 2020 году областной бюджет выделил на строительство жилья для детей-сирот 457 млн рублей. Недвижимость получили 304 человека. В 2021 году жильём обеспечили 325 человек на 492 млн рублей.

В 2023 году, исходя из того, что мы должны закрыть всю очередь, выходим на плановую работу. В соответствии с заявками министерства соцзащиты и министерства ЖКХ мы включили в бюджет приобретение жилья для 254 детей на сумму 776 млн рублей.
Владимир Боровик

Боровик добавил, что примерно 60 квартир, которые выделили, сейчас детьми-сиротами не используются. А 54% владельцев не живут там вообще.

Что касается обеспечения жильём молодых семей, в 2022 году было выделено 571 млн рублей, а в 2023 году сумма составит 259 млн рублей.

Сократятся расходы на капремонт общежитий — 1 млрд рублей в 2022 году и 250 млн рублей в 2023 году. А вот сумма на расчистку русел рек останется прежней — 500 млн рублей.

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#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Боровик Владимир Филиппович#Дети-сироты#Жилье#Кристина Семенчук
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