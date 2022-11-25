В Белгородской области снизилась деловая активность строительных организаций

Объём работ в 2022 году оценивается в 124,8 млрд рублей. Его уменьшение относительно прогноза прошлого года связано со снижением деловой активности строительных организаций и их переориентацией на завершение текущих проектов, а не на строительство новых.
За три прогнозных года в Белгородской области планируют ввести в эксплуатацию 3,5 млн кв. м жилья, построить и отремонтировать 1,3 тыс. км дорог общего пользования. На эти цели будет направлено 52,5 млрд рублей за счёт всех источников финансирования.
На благоустройство 86 общественных и дворовых территорий предусмотрен 1,3 млрд рублей.
В 2025 году объём строительных работ прогнозируется на уровне 156,2 млрд рублей и увеличится на 15% к уровню 2021 года.
Напомним, в 2022 году запланирован ввод 1,18 млн кв. м жилья. В настоящий момент на этапе строительства находится 178 объектов общей жилой площадью 464 тыс. кв. м.
Отметим, что из-за увеличения стоимости строительных материалов и непростой ситуации в приграничных районах наблюдается снижение темпов строительства ИЖС.