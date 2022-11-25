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В Белгородской области снизилась деловая активность строительных организаций

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI
Информацию озвучили во время заседания Белгородской областной думы 24 ноября.

Объём работ в 2022 году оценивается в 124,8 млрд рублей. Его уменьшение относительно прогноза прошлого года связано со снижением деловой активности строительных организаций и их переориентацией на завершение текущих проектов, а не на строительство новых.

За три прогнозных года в Белгородской области планируют ввести в эксплуатацию 3,5 млн кв. м жилья, построить и отремонтировать 1,3 тыс. км дорог общего пользования. На эти цели будет направлено 52,5 млрд рублей за счёт всех источников финансирования.

На благоустройство 86 общественных и дворовых территорий предусмотрен 1,3 млрд рублей.

В 2025 году объём строительных работ прогнозируется на уровне 156,2 млрд рублей и увеличится на 15% к уровню 2021 года.

Напомним, в 2022 году запланирован ввод 1,18 млн кв. м жилья.  В настоящий момент на этапе строительства находится 178 объектов общей жилой площадью 464 тыс. кв. м.

Отметим, что из-за увеличения стоимости строительных материалов и непростой ситуации в приграничных районах наблюдается снижение темпов строительства ИЖС. 

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#Алина Харина#Эксклюзив#Белгородская область#Экономика#Строительство дорог#Индивидуальное жилищное строительство#Благоустройство двора#Облдума
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