В Белгородской области опубликовали первую интерактивную карту укрытий

Интерактивную карту временных укрытий в случае ЧС представили для жителей Губкинского горокруга. На «Яндекс.Карты» нанесли отметки с адресами городских объектов и многоквартирных домов, в которых можно переждать опасность. На МКД при этом указано количество подъездов и подвалов.