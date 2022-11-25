В Белгородской области опубликовали первую интерактивную карту укрытий

Интерактивную карту временных укрытий в случае ЧС представили для жителей Губкинского горокруга. На «Яндекс.Карты» нанесли отметки с адресами городских объектов и многоквартирных домов, в которых можно переждать опасность. На МКД при этом указано количество подъездов и подвалов.
Ссылку на карту можно найти на странице главы горокруга Михаила Лобазнова, а также на сайте губкинской администрации. По словам Лобазнова, карта останется в открытом доступе.
Интерактивную карту укрытий должны разработать и в Белгороде. По крайней мере, об этом ранее говорили городские власти. По словам врио мэра Валентина Демидова, на середину ноября формирование карты с указанием всех укрытий в Белгороде почти завершили.