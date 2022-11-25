В Белгородской области к 2026 году установят границу с ЛНР

Как известно, 5 октября этого года в состав РФ совместно с тремя другими субъектами была прията Луганская Народная Республика (ЛНР), имеющая с Белгородской областью общую границу.
На данный момент на стыке двух регионов действует переходный период. По словам Куртининой, работы по окончательному установлению границ будут проводиться вплоть до 1 января 2026 года.
Наличие сведений о границах в Госреестре упрощает процедуру ведения бизнеса, и, следовательно, положительно влияет на экономическую и социальную составляющие. Это, естественно, повышает уже инвестиционную привлекательность региона.
Светлана Куртинина
Что касается уже существующих разграничений, то в Белгородской области на данный момент в Росреестр внесены границы 1 589 населённых пунктов — это 99,1% от общего числа. Если говорить о муниципальных образованиях, то их внесено 208 — 98,11%.