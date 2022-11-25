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В Белгородской области к 2026 году установят границу с ЛНР

Сегодня, 13:55
Фото: Bel.ru
О процедуре установки границы между Белгородской областью и ЛНР рассказала главный технолог белгородского Росреестра Светлана Куртинина.

Как известно, 5 октября этого года в состав РФ совместно с тремя другими субъектами была прията Луганская Народная Республика (ЛНР), имеющая с Белгородской областью общую границу.

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На данный момент на стыке двух регионов действует переходный период. По словам Куртининой, работы по окончательному установлению границ будут проводиться вплоть до 1 января 2026 года. 

Наличие сведений о границах в Госреестре упрощает процедуру ведения бизнеса, и, следовательно, положительно влияет на экономическую и социальную составляющие. Это, естественно, повышает уже инвестиционную привлекательность региона.
Светлана Куртинина

Что касается уже существующих разграничений, то в Белгородской области на данный момент в Росреестр внесены границы 1 589 населённых пунктов — это 99,1% от общего числа. Если говорить о муниципальных образованиях, то их внесено 208 — 98,11%.

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#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Белгородская область#ЛНР#Росреестр#Граница#Артем Черненко
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