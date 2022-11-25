В Белгородской области детей-инвалидов хотят реабилитировать с помощью лошадей

В рамках проекта «Верхом за счастьем» запланировано провести курс из структурированных бесплатных занятий для 10 детей с ОВЗ, который предусматривают несколько компонентов. Само занятие состоит из встречи с лошадью, посадки на неё, адаптационного периода и основной части — ребёнок выполняет различные игровые задания и упражнения, которые предлагает ему инструктор.