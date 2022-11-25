В Белгородской области детей-инвалидов хотят реабилитировать с помощью лошадей

Всего на запуск проекта потребуется 734 тысячи рублей. При этом конный реабилитационный досуговый центр рассчитывает получить от Фонда президентских грантов 486 тысяч рублей.
Благодаря финансированию активисты намерены создать центр по реабилитации детей-инвалидов с помощью иппотерапии. Работа с детьми-инвалидами на лошадях позволит сделать реабилитацию ребёнка менее болезненной для него самого, поскольку контакт с лошадью плавно активизирует работу поражённых мышц, а также позволит ребёнку психологически легче переносить необходимые нагрузки.
Ранее такое направление, как иппотерапия, в Белгороде было представлено в виде единичных инструкторов, которые не могли обеспечить реабилитацию детей в необходимом объёме, а тем более бесплатно.
В рамках проекта «Верхом за счастьем» запланировано провести курс из структурированных бесплатных занятий для 10 детей с ОВЗ, который предусматривают несколько компонентов. Само занятие состоит из встречи с лошадью, посадки на неё, адаптационного периода и основной части — ребёнок выполняет различные игровые задания и упражнения, которые предлагает ему инструктор.
Для каждого ребёнка будет составлена своя программа реабилитации, учитывающая индивидуальные особенности. Согласно правилам, с одним ребёнком работает во время сеанса три специалиста: инструктор и два помощника. К занятиям допускают только по рекомендации врача. С родителями заключается договор на оказание услуг иппотерапии.
Старт реализации проекта запланирован на 1 февраля 2023 года. Завершение — 10 мая.