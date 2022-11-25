В Белгородской области больше 1000 машин переведут на природный газ

По словам Дмитрия Гладского, в Белгородской области завершено строительство пяти объектов заправки машин природным газом. Также планируется переоборудование более 1000 транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. На эти цели будет направлено 158 млн рублей.