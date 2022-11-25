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В Белгородской области больше 1000 машин переведут на природный газ

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI
Во время заседания облдумы замгубернатора Дмитрий Гладский рассказал о мероприятиях, направленных на улучшение экологической среды региона.

По словам Дмитрия Гладского, в Белгородской области завершено строительство пяти объектов заправки машин природным газом. Также планируется переоборудование более 1000 транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. На эти цели будет направлено 158 млн рублей.

Кроме того, в планах построить и реконструировать 236 объектов водоснабжения и 201,5 км сетей водопроводно-канализационного хозяйства. Общий объём финансирования — 4 млрд рублей. Будет также закончено оздоровление 72 участков водных объектов.

В среднесрочном периоде экологическая повестка региона будет направлена на снижение негативного эффекта на окружающую среду. Продолжится реализация экологических проектов по созданию инфраструктур по обращению с ТКО, развитие рынка газомоторного топлива.
Дмитрий Гладский

Напомним, чв 2019 году 30 автомобилей областного правительства перевели на газ за 2,7 млн рублей.

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#Алина Харина#Эксклюзив#Белгородская область#Природный газ#Топливо#Газомоторное топливо#Облдума#Дмитрий Гладский#Экономика
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