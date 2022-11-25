В Белгородской области больше 1000 машин переведут на природный газ

По словам Дмитрия Гладского, в Белгородской области завершено строительство пяти объектов заправки машин природным газом. Также планируется переоборудование более 1000 транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. На эти цели будет направлено 158 млн рублей.
Кроме того, в планах построить и реконструировать 236 объектов водоснабжения и 201,5 км сетей водопроводно-канализационного хозяйства. Общий объём финансирования — 4 млрд рублей. Будет также закончено оздоровление 72 участков водных объектов.
В среднесрочном периоде экологическая повестка региона будет направлена на снижение негативного эффекта на окружающую среду. Продолжится реализация экологических проектов по созданию инфраструктур по обращению с ТКО, развитие рынка газомоторного топлива.
Дмитрий Гладский
Напомним, чв 2019 году 30 автомобилей областного правительства перевели на газ за 2,7 млн рублей.