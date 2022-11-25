В белгородском вузе дистанционное обучение могут продлить до января 2023 года

Дистант в БелГУ может сохраниться до января

Если будет возможность выйти на учёбу раньше, студентов обещают предупредить об этом за неделю. Такое решение приняли в БелГУ, сообщили в телеграм-канале «Пегасий». О том, в каком режиме будут работать остальные вузы и СПО, пока не сообщалось.