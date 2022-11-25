В белгородском вузе дистанционное обучение могут продлить до января 2023 года

В Белгородском госуниверситете заявили, что дистанционное обучение в вузе может продлиться, предположительно, до зимней сессии — до января 2023 года. Об этом говорилось на заседании координационного совета.
В том случае, если появится возможность выйти на учёбу раньше, студентов предупредят об этом заранее — за неделю.
О том, какое решение приняли в других вузах и учреждениях СПО, не сообщалось.
Все школы, колледжи и вузы Белгорода и ещё десяти муниципалитетов перевели на дистанционное обучение в октябре. Меру спустя время продлили до 1 декабря.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что к концу текущей недели власти примут решение, в каком режиме будут учиться дети с наступлением зимы. По его мнению, пока ситуация не позволяет вернуться к очному обучению.