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В белгородском вузе дистанционное обучение могут продлить до января 2023 года

Сегодня, 13:51
Фото: Bel.ru

Дистант в БелГУ может сохраниться до января

Если будет возможность выйти на учёбу раньше, студентов обещают предупредить об этом за неделю. Такое решение приняли в БелГУ, сообщили в телеграм-канале «Пегасий». О том, в каком режиме будут работать остальные вузы и СПО, пока не сообщалось.

В Белгородском госуниверситете заявили, что дистанционное обучение в вузе может продлиться, предположительно, до зимней сессии — до января 2023 года. Об этом говорилось на заседании координационного совета.

В том случае, если появится возможность выйти на учёбу раньше, студентов предупредят об этом заранее — за неделю.

О том, какое решение приняли в других вузах и учреждениях СПО, не сообщалось.

Все школы, колледжи и вузы Белгорода и ещё десяти муниципалитетов перевели на дистанционное обучение в октябре. Меру спустя время продлили до 1 декабря.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что к концу текущей недели власти примут решение, в каком режиме будут учиться дети с наступлением зимы. По его мнению, пока ситуация не позволяет вернуться к очному обучению.

Вячеслав Гладков ответил на вопрос о продлении дистанта в Белгородской области
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#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#БелГУ#Дистант
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