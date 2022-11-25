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В белгородском УМВД объяснили причины роста числа преступлений в регионе

Сегодня, 12:55
Фото: 1MI
в полиции пояснили цифры роста преступности
В ведомстве проанализировали причины роста отдельных преступлений на территории области.

В УМВД по Белгородской области после публикаций «Бел.Ру» проанализировали причины роста отдельных категорий преступлений. Результатами ведомство поделилось с редакцией.

Полиция активно работает с выявлением преступлений превентивного состава, совершённых в общественных местах. Это, как правило, касается повторных мелких краж в магазинах. Количество таких преступлений выросло на 272 — с 313 до 585. Раскрываемость при этом практически 100%. Именно эти преступления внесли основной вклад в статистику, утверждают в ведомстве.

Увеличилось число преступлений, связанных с оборотом наркотиков. На улицах их количество выросло на 104% — на 266. Всего их выявили 522. В общественных местах рост составил 42% — на 163. Общее число выросло до 553. Раскрываемость — 81%.

Ранее сообщалось, что жители региона стали на 13,4% чаще совершать преступления на улицах, в парках и скверах. Количество преступлений, связанных с применением боеприпасов, подскочило на 213%.

 

В Белгородской области совершили на 213% больше преступлений с оружием и боеприпасами
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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Полиция#Статистика преступлений#Ответ Бел.Ру
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