В белгородском УМВД объяснили причины роста числа преступлений в регионе

Полиция активно работает с выявлением преступлений превентивного состава, совершённых в общественных местах. Это, как правило, касается повторных мелких краж в магазинах. Количество таких преступлений выросло на 272 — с 313 до 585. Раскрываемость при этом практически 100%. Именно эти преступления внесли основной вклад в статистику, утверждают в ведомстве.