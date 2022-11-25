В Белгороде хотят создать университет для владельцев собак

Как отметили сотрудники центра «Белрегионспас», на данный момент проблема бездомных животных в Белгороде и области является одной из актуальных. Большая численность бездомных собак — экологическая проблема города. Одна из причин появления собак на улице — владельцы, которые не знают простых правил содержания, воспитания и контакта с животным. 80% бродячих животных раньше были домашними.