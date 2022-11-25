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В Белгороде хотят создать университет для владельцев собак

Сегодня, 13:28
Фото: 1MI
Данный проект подготовил центр организации пожарной и экологической безопасности «Белрегионспас». Организация планирует получить часть средств благодаря Фонду президентских грантов.

Всего от Белгородской области заручиться поддержкой Фонда президентских грантов хотят 474 заявителя – именно столько проектов от региона поступило на первый конкурс Фонда 2023 года. Итоги подведут на заседании координационного комитета, которое состоится до 20 января.

Один из проектов направил центр организации пожарной и экологической безопасности «Белрегионспас». Активисты хотят создать в Белгороде университет #ХочуСобаку, где будут проводить обучающие занятия для будущих владельцев собак.

Всего на реализацию проекта потребуется 587 тысяч рублей. Сумма запрашиваемой поддержки — 299 тысяч рублей.

Как отметили сотрудники центра «Белрегионспас»,  на данный момент проблема бездомных животных в Белгороде и области является одной из актуальных. Большая численность бездомных собак — экологическая проблема города. Одна из причин появления собак на улице — владельцы, которые не знают простых правил содержания, воспитания и контакта с животным. 80% бродячих животных раньше были домашними.

Чтобы решить проблему, активисты предложили создать университет, в котором будут обучать будущих владельцев собак (школьников и их родителей) правилам воспитания и содержания питомца.

Проект направлен на проведение различных мероприятий (интерактивные занятия, консультации, контактные тренинги в приюте для бездомных животных «Лучик надежды») для школьников и их родителей по правилам содержания, воспитания и контакта с животным.

В планах к декабрю 2023 года – создать условия по обучению 500 школьников 5-9 классов и их родителей из школы № 5 Белгорода правилам содержания и воспитания собак.

Приступить к реализации проекта намерены 1 марта следующего года, а завершить – 30 июня.

 

 

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Университет#Бездомные собаки#Фонд президентских грантов#Общество
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