В Белгороде хотят создать университет для владельцев собак

Всего от Белгородской области заручиться поддержкой Фонда президентских грантов хотят 474 заявителя – именно столько проектов от региона поступило на первый конкурс Фонда 2023 года. Итоги подведут на заседании координационного комитета, которое состоится до 20 января.
Один из проектов направил центр организации пожарной и экологической безопасности «Белрегионспас». Активисты хотят создать в Белгороде университет #ХочуСобаку, где будут проводить обучающие занятия для будущих владельцев собак.
Всего на реализацию проекта потребуется 587 тысяч рублей. Сумма запрашиваемой поддержки — 299 тысяч рублей.
Как отметили сотрудники центра «Белрегионспас», на данный момент проблема бездомных животных в Белгороде и области является одной из актуальных. Большая численность бездомных собак — экологическая проблема города. Одна из причин появления собак на улице — владельцы, которые не знают простых правил содержания, воспитания и контакта с животным. 80% бродячих животных раньше были домашними.
Чтобы решить проблему, активисты предложили создать университет, в котором будут обучать будущих владельцев собак (школьников и их родителей) правилам воспитания и содержания питомца.
Проект направлен на проведение различных мероприятий (интерактивные занятия, консультации, контактные тренинги в приюте для бездомных животных «Лучик надежды») для школьников и их родителей по правилам содержания, воспитания и контакта с животным.
В планах к декабрю 2023 года – создать условия по обучению 500 школьников 5-9 классов и их родителей из школы № 5 Белгорода правилам содержания и воспитания собак.
Приступить к реализации проекта намерены 1 марта следующего года, а завершить – 30 июня.