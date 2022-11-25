Ульяна Савро. Чемпионка соревнований по боксу среди юниорок в России

Правила женского бокса совсем немного отличаются от мужского. Например, в женском боксе больше весовых категорий. Также, есть отличия в экипировке: помимо шортов, майки, капы, защитного шлема, перчаток и тейпов, которые одинаковы для всех, женщины одевают пояс контрастного по сравнению с формой цвета (такое ограничение введено ввиду того, что женский бокс исключает удары в нижнюю часть тела), а также, в качестве обязательного элемента экипировки выступает протектор груди, который представляет собой специальный пластмассовый корсет. Его надевает каждая девушка, участвующая в поединке. Поэтому многие спортсменки предпочитают не наносить удары по корпусу, так как это практические бесполезно, а сразу в голову. В результате зрелищность поединка повышается.