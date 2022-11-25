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Удалённый фильм «Мира Белогорья» о помощи военным вернут в эфир

Сегодня, 07:45
Фото: 1MI
Представители телеканала объяснили, что нужно доснять ещё один эпизод. После этого фильм появится в кратчайшие сроки.

Удалённый фильм «Мира Белогорья» о помощи белгородцев военным вернут в эфир. Представители телеканала объяснили, что нужно доснять один эпизод, после чего фильм снова будет доступен.

«Мир Белогорья» снял 40-минутный фильм, где показано, как белгородцы оказывают помощь военнослужащим. Журналисты сняли и жителей, которые готовят еду, и сотрудников экстренных служб. Последним приходится работать в опасных условиях.

В соцсетях и на YouTube фильм был в доступе всего сутки. До этого телеканал никак не комментировал ситуацию. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Мир Белогорья#Фильм удалили#Волонтёры#Помощь военным
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