Удалённый фильм «Мира Белогорья» о помощи военным вернут в эфир

Удалённый фильм «Мира Белогорья» о помощи белгородцев военным вернут в эфир. Представители телеканала объяснили, что нужно доснять один эпизод, после чего фильм снова будет доступен.
«Мир Белогорья» снял 40-минутный фильм, где показано, как белгородцы оказывают помощь военнослужащим. Журналисты сняли и жителей, которые готовят еду, и сотрудников экстренных служб. Последним приходится работать в опасных условиях.
В соцсетях и на YouTube фильм был в доступе всего сутки. До этого телеканал никак не комментировал ситуацию.