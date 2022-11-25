Сведения о владельцах отсутствуют у 15% зданий в Белгородской области

Сегодня мы ставим перед собой задачу заполнить ЕГРН сведениями на 90% до 2024 года. Данная работа невозможна без взаимодействия с властью. Стоит отметить без ложной скромности, что такого тесного взаимодействия, как в Белгородской области, нет, наверное, ни в одном субъекте РФ.