Сведения о владельцах отсутствуют у 15% зданий в Белгородской области

По данным Масича, это порядка 15% от всех зданий в регионе. Кроме того, не имеют границ 33% лесничеств и 40% земельных участков. Нашлось место и неточностям: на данный момент известно о 93 тыс. реестровых ошибках — когда границы участков накладываются друг на друга.
После запуска проекта «Дорожная карта» показатели стали улучшаться. Как рассказала замруководителя Управления Росреестра по Белгородской области Юлия Янишина, годом ранее число объектов без сведений о владельцах составляло 376 тыс. единиц.
Сегодня мы ставим перед собой задачу заполнить ЕГРН сведениями на 90% до 2024 года. Данная работа невозможна без взаимодействия с властью. Стоит отметить без ложной скромности, что такого тесного взаимодействия, как в Белгородской области, нет, наверное, ни в одном субъекте РФ.
Александр Масич
Напомним, в начале 2022 года в Белгородской области насчитывался 1441 брошенный дом. Почти 400 таких строений за год снесли. Для улучшения мониторинга за зданиями без владельцев в регионе работает система «Брошенные домовладения». На её модернизацию министерство цифрового развития Белгородской области направит 3 млн рублей.