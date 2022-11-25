Стала известна судьба утонувшего при очистке реки экскаватора в Валуйках

Ближе к концу недели экскаватор всё-таки вытащили. Судя по комментариям на странице Алексея Дыбова, машину доставали накануне. Как пишет местная жительница: «Вчера дотемна на мосту народ контролировал, как экскаватор тянут! У нас в Валуйках каждый шаг под контролем строгой общественности!»