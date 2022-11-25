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Стала известна судьба утонувшего при очистке реки экскаватора в Валуйках

Сегодня, 07:09
Фото: страница Алексея Дыбова в соцсети
По словам главы муниципалитета Алексея Дыбова, машину удалось вытащить, она продолжает работу. Экскаватор увяз при очистке участка реки Валуй. Работы здесь просили провести местные жители.

На этой неделе в Валуйках Белгородской области при очистке водоёма увяз экскаватор. Соответствующие кадры в соцсетях появились 21 ноября.

Ближе к концу недели экскаватор всё-таки вытащили. Судя по комментариям на странице Алексея Дыбова, машину доставали накануне. Как пишет местная жительница: «Вчера дотемна на мосту народ контролировал, как экскаватор тянут! У нас в Валуйках каждый шаг под контролем строгой общественности!»

Дыбов добавил, что сейчас экскаватор продолжает работу.

Машина увязла при очистке участка реки Валуй. Провести работы здесь просили местные жители. Почему очистку решили провести именно в ноябре, глава горокруга не уточнил.

Отметим, что губернатор Вячеслав Гладков ранее поручил закончить работы по очистке водоёмов до 1 октября. Однако по состоянию на начало ноября из 72 полностью завершили работы на 51 объекте.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Валуйки#Алексей дыбов#Река#Очистка#Экскаватор
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