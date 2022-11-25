Если в семье живёт ребёнок-инвалид, то родителям выплачивают 10 тыс. рублей ежемесячно. Время ухода за несовершеннолетним будет засчитываться в стаж. Также многодетные матери в регионе имеют право досрочно выйти на пенсию. В страховой стаж засчитывается время ухода за каждым из своих детей в возрасте до полутора лет.