В Белгородской области для матерей действует ряд выплат. В преддверии Дня матери в ПФР напомнили, какие соцгарантии есть у белгородок, которые только готовятся стать мамами или уже имеют детей.
Ежемесячное пособие для беременных получают 2,7 тыс. белгородок. Его назначают женщинам, вставшим на учёт в первые 12 недель беременности. Важно: это при семейном доходе не выше регионального прожиточного минимума на человека— 11,7 тыс. рублей.
На пособие по беременности и родам претендуют безработные женщины, если их признали таковыми в течение года со дня увольнения. Размер выплаты составляет почти 770 рублей.
Пособие при рождении ребёнка получили 1,1 тыс. белгородок. На него имеет право один из родителей. Размер единовременной выплаты — 20,5 тыс. рублей.
Право на специальное пособие также есть у жён срочников. Его назначают на период службы, но не ранее дня рождения ребёнка или его трёхлетия. Такую помощь получают 30 жительниц региона. Им платят по 13,9 тыс. рублей.
Маткапитал в этом году в регионе составляет 524,5 тыс. рублей. За второго и последующих детей — 693,1 тыс. рублей, если семья не получила материнский капитал ранее. В 2022 году сертификаты на маткапитал оформили 12 тыс. семей. Из материнского капитала также можно получать ежемесячные выплаты в 11,3 тыс. рублей.
Ещё жителям региона выплачивают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Выплата составляет 7,6 тыс. рублей. Её получают 7,6 тыс. детей. Пособия на детей от восьми до 17 лет получают 33,9 тыс. семей. Его размер зависит от доходов семьи.
Если в семье живёт ребёнок-инвалид, то родителям выплачивают 10 тыс. рублей ежемесячно. Время ухода за несовершеннолетним будет засчитываться в стаж. Также многодетные матери в регионе имеют право досрочно выйти на пенсию. В страховой стаж засчитывается время ухода за каждым из своих детей в возрасте до полутора лет.
Кроме того, жители региона получают доплаты на иждивенцев. Речь о том, что у родителей-пенсионеров есть несовершеннолетние дети и те, кто учится на очно в возрасте до 23 лет. Доплата составляет 2,4 тыс. рублей.