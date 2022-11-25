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Соседи белгородца с инвалидностью затопили его квартиру, но не выплатили ущерб

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
Пенсионер не имеет возможности сделать ремонт сам. Чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, он обратился в прокуратуру.

Соседи слепого пенсионера затопили его квартиру и теперь не помогают её восстановить. Сам мужчина сделать это не в состоянии. Он обратился в прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что затопление произошло ещё год назад. Сделать ремонт мужчина не в состоянии ни физически, ни финансово. Соседи сначала обещали помочь восстановить квартиру, повреждённую по их вине, а потом стали его игнорировать.

Пожилой мужчина обратился в районную прокуратуру. Прокурор уже направил иск о возмещении ущерба. Дело рассматривает Яковлевский райсуд.

 

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#Наталья Корявых#Пенсионер - инвалид по зрению#Права инвалидов#Прокуратура белгородской области#Соседи затопили квартиру
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