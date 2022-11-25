Соседи белгородца с инвалидностью затопили его квартиру, но не выплатили ущерб

Соседи слепого пенсионера затопили его квартиру и теперь не помогают её восстановить. Сам мужчина сделать это не в состоянии. Он обратился в прокуратуру.
В ведомстве уточнили, что затопление произошло ещё год назад. Сделать ремонт мужчина не в состоянии ни физически, ни финансово. Соседи сначала обещали помочь восстановить квартиру, повреждённую по их вине, а потом стали его игнорировать.
Пожилой мужчина обратился в районную прокуратуру. Прокурор уже направил иск о возмещении ущерба. Дело рассматривает Яковлевский райсуд.