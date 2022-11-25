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Шоколад «Алёшка» появился на прилавках Центрального рынка в Белгороде

Сегодня, 09:13
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Горький шоколад со знаменитым мальчиком Алёшей появился на прилавках Центрального рынка Белгорода. Стоит он 118 рублей.

Как рассказала «Бел.Ру» продавец, шоколад на рынке появился три дня назад. Закупают его в Старом Осколе, куда производство переехало из Губкина.

Изначально шоколад не должен был продаваться в магазинах: его развозили в ДНР и ЛНР, а также по военным частям.

Фото: Артём Черненко / Bel.ru

Ранее представители фабрики «Фотон», выпускающей шоколад, жаловались на низкие продажи. Тогда на предприятии выразили надежду, что они пойдут вверх после того, как Вячеслав Гладков подарил несколько плиток шоколада Путину.

Мальчик Лёша стал известен на всю Россию после появившегося в интернете видеоролика, где он встречает колонну российских военных. С тех пор юного белгородца посвятили в юнармецы и даже нарисовали на стенах домов, но некоторым эта идея не пришлась по душе.  Интересно отметить, что увековеченный в дереве Алёша есть у Рамзана Кадырова.

Как в Белгородской области производят шоколад «Алёшка»
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#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Белгород#Владимир Путин#Вячеслав Гладков#Мальчик Алёша#Шоколад#Рынок
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