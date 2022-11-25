Шоколад «Алёшка» появился на прилавках Центрального рынка в Белгороде

Мальчик Лёша стал известен на всю Россию после появившегося в интернете видеоролика, где он встречает колонну российских военных. С тех пор юного белгородца посвятили в юнармецы и даже нарисовали на стенах домов, но некоторым эта идея не пришлась по душе. Интересно отметить, что увековеченный в дереве Алёша есть у Рамзана Кадырова.