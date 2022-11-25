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Сколько будут платить белгородцы за холодную воду и водоотведение с 1 декабря

Сегодня, 12:42
Фото: 1MI
тарифы на воду вырастут в Белгородской области

С 1 декабря в Белгородской области вырастут тарифы на воду и водоотведение

Белгородцы смогут заплатить за воду по старым тарифам до 30 ноября включительно. Соответствующий приказ опубликовали на сайте ГУП «Белоблводоканал».

В Белгородской области вводят новые тарифы на воду. До 30 ноября включительно белгородцы смогут оплачивать услугу ЖКХ по старым тарифам. Изменения начнут действовать с 1 декабря.

В период с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2023 года жители Белгорода начнут платить 24,56 рубля за кубометр питьевой воды, 23,54 рубля за кубометр водоотведения и 10,63 рубля за водоотведение в части очистки сточных вод. Цены указаны без учёта НДС.

С НДС суммы соответственно увеличатся до 29,47 рубля, 28,25 рубля и 12,76 рубля. Аналогичные тарифы будут и в Белгородском районе.

В Алексеевском горокруге кубометр питьевой воды будет стоить 36,96 рубля, водоотведение — 44,88, в Борисовском районе — 29,48 рубля и 54,44 рубля соответственно. В Валуйском горокруге за кубометр воды жители будут платить 32,86 рубля, за водоотведение — 34,97 рубля, в Вейделевском районе — 42,96 и 49,14 рубля, в Волоконовском районе — 24,79 и 29,71 рубля.

В Грайворонском горокруге вода и водоотведение обойдутся в 31,56 и 32,82 рубля, в Ивнянском районе — 38,38 и 36,91 рубля, в Корочанском районе — 44,56 и 47,22 рубля. В Красногвардейском районе питьевая вода будет стоить 38,90 рубля, водоотведение — 55,56 рубля. В Краснояружском районе тарифы составят 46,63 и 30,60 рубля соответственно, в Красненском районе — 44,46 и 56,22 рубля, в Новооскольском горокруге — 38,82 и 32,40 рубля, в Прохоровском районе — 47,66 и 31,44 рубля, в Ракитянском районе — 37,80 и 61,38 рубля.

В Ровеньском районе тариф на питьевую воду — 29,17 рубля за кубометр. В Чернянке тариф на питьевую воду — 34,56 рубля, на водоотведение — 43,92 рубля, очистка сточных вод — 21,84 рубля. В Чернянском районе вода — 49,26 рубля, водоотведение — 38,06 рубля.

Отдельный тариф на питьевую воду предусмотрен в Шебекино, Графовском и Масловопристанском сельских поселениях — 29,46 рубля. В Шебекинском городском округе вода будет стоить 47,54 рубля, водоотведение — 24,06 рубля, в Яковлевском горокруге — 30,65 и 28,34 рубля соответственно.

 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Тарифы жкх#Жку#Тариф на воду#Тариф на канализацию#Повышение тарифов
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