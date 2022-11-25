В Грайворонском горокруге вода и водоотведение обойдутся в 31,56 и 32,82 рубля, в Ивнянском районе — 38,38 и 36,91 рубля, в Корочанском районе — 44,56 и 47,22 рубля. В Красногвардейском районе питьевая вода будет стоить 38,90 рубля, водоотведение — 55,56 рубля. В Краснояружском районе тарифы составят 46,63 и 30,60 рубля соответственно, в Красненском районе — 44,46 и 56,22 рубля, в Новооскольском горокруге — 38,82 и 32,40 рубля, в Прохоровском районе — 47,66 и 31,44 рубля, в Ракитянском районе — 37,80 и 61,38 рубля.