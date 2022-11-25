РЭО: Экспертам предстоит выбрать лучшие проекты «Зеленой премии — 2022»

Всего в отборе участвовало более 3000 проектов со всей России. Жюри отобрало лучшие, которые ориентированы на развитие отрасли обращения с отходами и принципов экомышления среди россиян. Теперь жюри будет отбирать ведущие проекты из шорт-листов. Победителям вручат денежные призы для дальнейшего развития их разработок. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, пишет 360tv.ru.