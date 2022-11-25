РЭО: Экспертам предстоит выбрать лучшие проекты «Зеленой премии — 2022»

Всего в отборе участвовало более 3000 проектов со всей России. Жюри отобрало лучшие, которые ориентированы на развитие отрасли обращения с отходами и принципов экомышления среди россиян. Теперь жюри будет отбирать ведущие проекты из шорт-листов. Победителям вручат денежные призы для дальнейшего развития их разработок. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, пишет 360tv.ru.
Выбранные проекты являются претендентами на призовой фонд, который составляет 3,45 миллиона рублей. Победитель получит грант в размере 300 000 рублей. Следует отметить, что мероприятие проводится в целях реализации федпроекта «Экономика замкнутого цикла».
Номинанты, которые займут с 11-го по 20-е места, получат по 20 000 рублей, с 4-го по 10-е места, — по 50 000 рублей. За третье место приз составит 100 000 рублей, за второе — 200 000 рублей, за первое — 300 000 рублей. Об этом рассказал глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.
Для оценки деятельности российских субъектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрена специальная закрытая номинация «Регионы России». РЭО разработал методологию, по которой будет происходить оценка номинантов.
Состав жюри представлен специалистами отрасли обращения с ТКО, общественными деятелями в сфере защиты окружающей среды, представителями госучреждений и экологических организаций. В экспертную комиссию вошли председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, его первый заместитель, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, директор платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, а также спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.