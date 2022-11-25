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Почта России сделает новым бизнес-клиентам скидку на самые популярные тарифы

Сегодня, 11:17
Фото: Почта России
С 15 ноября по 12 декабря 2022 г. новые бизнес-клиенты Почты получат скидку 10% на самые популярные тарифы доставки. Принять участие в акции могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых ещё нет договора с компанией.

Чтобы воспользоваться специальными условиями, достаточно в период действия акции подключиться к доставке Почтой по электронной оферте и в личном кабинете «Отправка» ввести промокод pochtanew на странице управления балансом. Скидка действует на тарифы «Посылка онлайн», «Курьер онлайн», «Посылка 1 класса» и «Посылка нестандартная».

Почта России предлагает корпоративным клиентам гибкость и широкий выбор опций для отправки заказов. Например, можно сдать все заказы, поступившие с разных онлайн-площадок, по принципу «единого окна», а Почта России доставит товары до складов маркетплейсов или до конечных получателей. Или предложить получателям на выбор несколько способов вручения посылки, включая 38 000 отделений, 7 500 почтоматов или курьерскую доставку в 14 800 населенных пунктов.

«Сегодня у корпоративных клиентов Почты России есть огромный выбор сервисов и услуг, которые помогают оптимизировать логистику ритейла. Специальные условия, которые мы предложили на наши популярные тарифы, позволят бизнесу выгодно начать работать с нашей компанией», — сказал руководитель Дирекции по развитию бизнеса «Доставка для электронной коммерции» Почты России Артём Степин.

Подробная информация о ценах и условиях акции доступна на сайте https://www.pochta.ru/business/promo_delivery.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Почта россии#Скидки#Бизнес
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