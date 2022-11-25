Почта России сделает новым бизнес-клиентам скидку на самые популярные тарифы

Почта России предлагает корпоративным клиентам гибкость и широкий выбор опций для отправки заказов. Например, можно сдать все заказы, поступившие с разных онлайн-площадок, по принципу «единого окна», а Почта России доставит товары до складов маркетплейсов или до конечных получателей. Или предложить получателям на выбор несколько способов вручения посылки, включая 38 000 отделений, 7 500 почтоматов или курьерскую доставку в 14 800 населенных пунктов.