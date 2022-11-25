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Объявлены финалисты конкурса Perspectum Awards 2022

Сегодня, 16:35
Фото: perspectum.ru
Жюри Perspectum Awards определило список работ, которые будут претендовать на профессиональную награду в сфере маркетинговых услуг.

На этой неделе завершилось судейство конкурса — жюри выбрало кейсы, которые отвечают главным тенденциям рынка и демонстрируют высокий уровень мастерства авторов. Все участники, попавшие в шорт-лист, смогут претендовать на вручение наград второго сезона. В списке финалистов — 77 кейсов по ведущим маркетинговым дисциплинам, сообщает RG.ru.

Бизнес-эффективность креативных идей в работах участников оценили эксперты влиятельных агентств, рекламных холдингов и технологических площадок, таких как Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL, Digitas Москва (ГК «Родная Речь»), Diversity, DPG Russia, emg и др.

В число жюри также включили представителей СМИ и известных брендов: “Лайфхакер”, ТАСС, Avito, Boiron, Exeed, Mondelez International, OZON, “Sибирская коллекция”, Х5 Group, YOTA, “Балтика”, “ВкусВилл”, “Ингосстрах”, “Континенталь”, “Магнит”, МТС, Райффайзенбанк.

Результаты Perspectum Awards 2022 опубликуют 29 ноября на официальном сайте конкурса и на индустриальном контент-портале ADPASS.

Конкурс Perspectum Awards — это ведущие тренды в маркетинге, оригинальные решения и лучшие практики от участников рынка. Его задача — транслировать ценность креативного маркетинга на уровне всей индустрии для развития бизнеса клиентов.

Холдинг 1MI является информационным партнером премии.

 

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