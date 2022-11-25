Объявлены финалисты конкурса Perspectum Awards 2022

На этой неделе завершилось судейство конкурса — жюри выбрало кейсы, которые отвечают главным тенденциям рынка и демонстрируют высокий уровень мастерства авторов. Все участники, попавшие в шорт-лист, смогут претендовать на вручение наград второго сезона. В списке финалистов — 77 кейсов по ведущим маркетинговым дисциплинам, сообщает RG.ru.