Объявлены финалисты конкурса Perspectum Awards 2022

На этой неделе завершилось судейство конкурса — жюри выбрало кейсы, которые отвечают главным тенденциям рынка и демонстрируют высокий уровень мастерства авторов. Все участники, попавшие в шорт-лист, смогут претендовать на вручение наград второго сезона. В списке финалистов — 77 кейсов по ведущим маркетинговым дисциплинам, сообщает RG.ru.
Бизнес-эффективность креативных идей в работах участников оценили эксперты влиятельных агентств, рекламных холдингов и технологических площадок, таких как Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL, Digitas Москва (ГК «Родная Речь»), Diversity, DPG Russia, emg и др.
В число жюри также включили представителей СМИ и известных брендов: “Лайфхакер”, ТАСС, Avito, Boiron, Exeed, Mondelez International, OZON, “Sибирская коллекция”, Х5 Group, YOTA, “Балтика”, “ВкусВилл”, “Ингосстрах”, “Континенталь”, “Магнит”, МТС, Райффайзенбанк.
Результаты Perspectum Awards 2022 опубликуют 29 ноября на официальном сайте конкурса и на индустриальном контент-портале ADPASS.
Конкурс Perspectum Awards — это ведущие тренды в маркетинге, оригинальные решения и лучшие практики от участников рынка. Его задача — транслировать ценность креативного маркетинга на уровне всей индустрии для развития бизнеса клиентов.
Холдинг 1MI является информационным партнером премии.