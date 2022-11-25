Налоговые отчисления от белгородских металлургов снизились на 19%

Боровик добавил, что по оценке текущего года собственные налоговые доходы ожидаются со снижением на 19% к уровню 2021 года. Это обусловлено резким сокращением налога на прибыль от горно-металлургического комплекса области. Эти налоги полностью отсутствовали во втором полугодии. В итоге отчисления налогов от металлургов к уровню прошлого года уменьшились на 38 млрд рублей. Но высокие поступления по иным видам налогов компенсируют общие потери до 21,5 млрд рублей.