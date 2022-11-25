Налоговые отчисления от белгородских металлургов снизились на 19%

Как отметил чиновник, формирование проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-25 годов проходит в исключительных условиях.
В каждом предшествующем бюджетном цикле были свои особенности, но никогда ранее мы не сталкивались с такими взаимосвязанными факторами, как необходимость обеспечения безопасности региона в условиях СВО и наряду с этим ощутимое резкое снижение налогооблагаемой базы. Первое приводит нас к необходимости быстрого принятия оперативных решений и значительного увеличения ресурсов на несвойственные ранее функции. Второе касается горно-металлургического комплекса, основного налогоплательщика. Речь идёт о значительном сокращении платежей в доходы бюджета области по налогу на прибыль.
Владимир Боровик
Боровик добавил, что по оценке текущего года собственные налоговые доходы ожидаются со снижением на 19% к уровню 2021 года. Это обусловлено резким сокращением налога на прибыль от горно-металлургического комплекса области. Эти налоги полностью отсутствовали во втором полугодии. В итоге отчисления налогов от металлургов к уровню прошлого года уменьшились на 38 млрд рублей. Но высокие поступления по иным видам налогов компенсируют общие потери до 21,5 млрд рублей.
Сохранение на ближайший период негативного прогноза для металлургического сектора вынуждает основываться при планировании на фактических объёмах налоговых поступлений бюджета 2022 года в пределах 100 млрд рублей ежегодно.
Владимир Боровик
Чиновник отметил, что плановые снижения неналоговых платежей в 2023–2025 годах обусловлены минимальным наличием остатков средств на счёте бюджета и отсутствием доходов от их размещений. Стабильную динамику платежей по налогу на прибыль обеспечивают в регионе обрабатывающие производства, отрасли торговли, сельского хозяйства и прочие плательщики.
В плановом периоде рассчитываем на сохранение таких отчислений в объёмах не менее 20 млрд рублей в год. Также высокие темпы роста прогнозируем и по налогу на доходы физлиц.
Владимир Боровик