Около ТЦ «Маяк» заработал инфомат, где можно узнать о предстоящих мероприятиях в регионе. Интерактивная панель подключена к интернету, а пользователям уже доступен весь функционал.
Горожане и туристы теперь могут посмотреть афишу с культурными и развлекательными мероприятиями, узнать о предстоящих выставках, спектаклях, мастер-классах. С помощью инфомата также можно узнать точные адреса музеев.
Пользователем доступно изучение популярных в регионе маршрутов. На отдельной странице указаны адреса практически всех заведений города.
Напомним, терминал для туристов в центре города установили в октябре.