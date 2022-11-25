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На улице 50-летия Белгородской области заработал инфомат для туристов

Сегодня, 10:52
Фото: правительство Белгородской области
на Белгородском Арбате заработал инфомат
Интерактивную панель подключили к интернету. Весь функционал уже доступен для пользователей, сообщили в правительстве региона.

Около ТЦ «Маяк» заработал инфомат, где можно узнать о предстоящих мероприятиях в регионе. Интерактивная панель подключена к интернету, а пользователям уже доступен весь функционал.

Горожане и туристы теперь могут посмотреть афишу с культурными и развлекательными мероприятиями, узнать о предстоящих выставках, спектаклях, мастер-классах. С помощью инфомата также можно узнать точные адреса музеев.

Пользователем доступно изучение популярных в регионе маршрутов. На отдельной странице указаны адреса практически всех заведений города.

Напомним, терминал для туристов в центре города установили в октябре. 

 

на Белгородском Арбате заработал инфоматна Белгородском Арбате заработал инфомат
на Белгородском Арбате заработал инфомат
Фото: правительство Белгородской области
#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Белгородский арбат#Инфомат для туристов
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