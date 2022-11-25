На площадке ЕТК под Белгородом установят видеокамер на 1 млн рублей

ЕТК закупит камеры на 1 млн рублей, чтобы установить их на своей площадке в Северном Белгородского района. Закупка осуществляется у единственного поставщика.
В закупке указано, что исполнитель не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков. Других требований не указали. Срок выполнения работ – 80 рабочих дней с момента получения предоплаты.
Как следует из опубликованных документов, в закупку входят 27 камер, а также расходные материалы, удлинители, коробки, хомут, монтажная коробка. В список ещё включили регистратор и коммутаторы – это оборудование заказчика.
Ранее сообщалось, что ЕТК отказалась от покупки машины за 7,6 млн рублей. Покупку изначально обосновали производственной необходимостью. Напомним, компания хотела купить автомобиль Toyota.