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На площадке ЕТК под Белгородом установят видеокамер на 1 млн рублей

Сегодня, 14:45
Фото: 1MI
Сумма контракта превысила 1 млн рублей. Закупка – у единственного поставщика, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

ЕТК закупит камеры на 1 млн рублей, чтобы установить их на своей площадке в Северном Белгородского района. Закупка осуществляется у единственного поставщика.

В закупке указано, что исполнитель не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков. Других требований не указали. Срок выполнения работ – 80 рабочих дней с момента получения предоплаты.

Как следует из опубликованных документов, в закупку входят 27 камер, а также расходные материалы, удлинители, коробки, хомут, монтажная коробка. В список ещё включили регистратор и коммутаторы – это оборудование заказчика.

Ранее сообщалось, что ЕТК отказалась от покупки машины за 7,6 млн рублей. Покупку изначально обосновали производственной необходимостью. Напомним, компания хотела купить автомобиль Toyota.



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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Есть повод#Белгород#Единая транспортная компания#ЕТК#Камеры видеонаблюдения#Госзакупки
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