Мост между Мухоудеровкой и Ближним Чесночным перекроют на 9 месяцев

В 2023 году в Алексеевском горокруге построят мост, который соединит сёла Мухоудеровка и Ближнее Чесночное. Его должны построить к 20 ноября следующего года. К работам приступят 1 декабря.
Согласно заключённому контракту, дорожники должны начать строительство с 1 января следующего года. На месяц раньше мост начнут строить в связи с высокой социальной значимостью.
Новый объект заменит пришедший в негодность металлический мост. Дорожники полностью разберут старый мост, реконструируют земляное полотно на подходах к нему, установят новые железобетонные конструкции.
С 10 декабря на участке перекроют движение. Объехать мост водители смогут через сёла Дальнее Чесночное и Колтуновка. Завершение основных работ и открытие движения запланированы на 30 августа 2023 года.
Ранее сообщалось, что в селе Поминово Валуйского горокруга в следующем году построят новый мост, который обойдётся в 140 млн рублей. В октябре в Старом Осколе капитально отремонтировали путепровод над проспектом Алексея Угарова.