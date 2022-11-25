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Мост между Мухоудеровкой и Ближним Чесночным перекроют на 9 месяцев

Сегодня, 14:59
Фото: правительство Белгородской области
мост перекроют на 9 месяцев для ремонта
Мост через реку Тихая Сосна между сёлами Мухоудеровка и Ближнее Чесночное появится к 20 ноября следующего года, сообщили в региональном правительстве.

В 2023 году в Алексеевском горокруге построят мост, который соединит сёла Мухоудеровка и Ближнее Чесночное. Его должны построить к 20 ноября следующего года. К работам приступят 1 декабря.

Согласно заключённому контракту, дорожники должны начать строительство с 1 января следующего года. На месяц раньше мост начнут строить в связи с высокой социальной значимостью.

Новый объект заменит пришедший в негодность металлический мост. Дорожники полностью разберут старый мост, реконструируют земляное полотно на подходах к нему, установят новые железобетонные конструкции.

С 10 декабря на участке перекроют движение. Объехать мост водители смогут через сёла Дальнее Чесночное и Колтуновка. Завершение основных работ и открытие движения запланированы на 30 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что в селе Поминово Валуйского горокруга в следующем году построят новый мост, который обойдётся в 140 млн рублей. В октябре в Старом Осколе капитально отремонтировали путепровод над проспектом Алексея Угарова.

 

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#Наталья Корявых#Алексеевский горокруг#Строительство моста
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