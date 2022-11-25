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«Молитесь Богу — от Него победа»: белгородским призывникам раздали молитвословы

Сегодня, 16:03
Фото: министерство по делам молодёжи Белгородской области

Белгородские призывники получили молитвословы для воинов

Небольшие книжки раздали в День призывника в ЦМИ. Клятву верности Родине произнесли 50 будущих военнослужащих, сообщили в региональном министерстве по делам молодёжи.

25 ноября в ЦМИ в Белгороде прошёл День призывника. Клятву верности Родине произнесли 50 будущих солдат, которые отправляются на срочную службу.

Призывникам раздали молитвословы для воинов. В них в том числе есть слова Александра Суворова: «Молитесь Богу — от Него победа». Этой фразой будущих солдат напутствовал глава отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Белгородской и Старооскольской епархии Виктор Кравец.

Ранее сообщалось, что в Белгороде мобилизованным выдавали поясочки с молитвами, молитвослов для воина, заламинированные иконки с архангелом Михаилом — покровителем воинов. При этом уходившие на службу мужчины просили также нательные крестики.

Фото: министерство по делам молодёжи Белгородской области
Призывникам в Белгороде выдают поясочки с молитвами и заламинированные иконки
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#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#ЦМИ#Призывники#Молитвослов
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