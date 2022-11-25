«Молитесь Богу — от Него победа»: белгородским призывникам раздали молитвословы

25 ноября в ЦМИ в Белгороде прошёл День призывника. Клятву верности Родине произнесли 50 будущих солдат, которые отправляются на срочную службу.
Призывникам раздали молитвословы для воинов. В них в том числе есть слова Александра Суворова: «Молитесь Богу — от Него победа». Этой фразой будущих солдат напутствовал глава отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Белгородской и Старооскольской епархии Виктор Кравец.
Ранее сообщалось, что в Белгороде мобилизованным выдавали поясочки с молитвами, молитвослов для воина, заламинированные иконки с архангелом Михаилом — покровителем воинов. При этом уходившие на службу мужчины просили также нательные крестики.