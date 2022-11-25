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Миномётный обстрел в Валуйском горокруге: пострадали дома, хозпостройки, ДК

Сегодня, 12:48
Фото: Bel.ru

Гладков рассказал о последствиях обстрела двух валуйских сёл

Под обстрел попали сёла Старый Хутор и Бирюч. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Белгородской области. Повреждения получили дома, хозпостройки, Дом культуры.
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Обстрел

25 ноября обстреляли сёла Старый Хутор и Бирюч в Валуйском горокруге. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

Повреждения получили два дома: выбиты окна, посечены кровля и забор. Разрушения есть и у хозпостроек. В результате миномётного обстрела пострадал и Дом культуры, там выбиты окна и посечена кровля.

На месте происшествия работают оперативные службы. Подомовой обход территории продолжается.

Об обстреле Бирюча сообщалось в СМС, которые рассылала РСЧС. Однако уведомления получили не только жители валуйского села, но и жители города Бирюча в Красногвардейском районе. Отметим, что 25 ноября в Белгороде тоже было громко.

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Валуйский горокруг#Бирюч#Старый Хутор#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Разрушения
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