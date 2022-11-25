Миномётный обстрел в Валуйском горокруге: пострадали дома, хозпостройки, ДК

25 ноября обстреляли сёла Старый Хутор и Бирюч в Валуйском горокруге. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.
Повреждения получили два дома: выбиты окна, посечены кровля и забор. Разрушения есть и у хозпостроек. В результате миномётного обстрела пострадал и Дом культуры, там выбиты окна и посечена кровля.
На месте происшествия работают оперативные службы. Подомовой обход территории продолжается.
Об обстреле Бирюча сообщалось в СМС, которые рассылала РСЧС. Однако уведомления получили не только жители валуйского села, но и жители города Бирюча в Красногвардейском районе. Отметим, что 25 ноября в Белгороде тоже было громко.