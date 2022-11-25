Маркетплейс Ozon оставил белгородскую компанию без товарного знака Ozone

ООО «Интернет Решения» подало в Суд по интеллектуальным правам на белгородское ООО «Акама». Истец требовал досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака из-за его неиспользования.
«Интернет Решения» планировали выпускать безалкогольные напитки и чай. Заявку на регистрацию товарных знаков с обозначениями Ozon Fresh и Ozon Express компания подала в Роспатент. Однако в ведомстве ответили, что не могут зарегистрировать эти обозначения, так как они схожи до степени смешения с товарным знаком ООО «Акама».
Белгородская фирма в свою очередь использовала товарный знак Ozone для питьевой негазированной воды. Сам знак был зарегистрирован ещё в 2016 году. «Акама» стала его правообладателем в результате перехода исключительного права. Производителем воды при этом значилось ООО «Акама» (г. Днепр, Украина), но изготовлена она была по заказу белгородского ООО «Акама».
В январе 2022 года «Интернет Решения» направили «Акаме» предложение о добровольном отказе от исключительного права на товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на него. Досудебная претензия осталась без ответа, в связи с чем дело дошло до суда.
В суде «Интернет Решения» акцентировали внимание на том, что компания уже заключила договоры поставки на товары, которые промаркируют обозначениями Ozon Fresh и Ozon Express, что уже разработан дизайн продукции. «Акама» в свою очередь не согласилась с тем, что не использует товарный знак, и добавила, что «доминирующее положение истца в сегменте рынка интернет-торговли не является основанием для отказа со стороны ответчика от использования своего товарного знака», говорится в материалах дела.
В белгородской компании подчеркнули, что были готовы ввести в оборот в РФ питьевую воду со спорным товарным знаком Ozone. Имелись и пробные образцы, которые были частью большой партии товара. Однако в результате форс-мажорных обстоятельств из-за обострения международной обстановки поставку в полном объёме выполнить не получилось. При этом ответчик заявил, что в будущем намерен самостоятельно или по договору с третьими лицами продолжать производство продукции и введение её в оборот под спорной торговой маркой.
По итогам рассмотрения иск ООО «Интернет Решения» удовлетворили. В суде пришли к выводу, что «Акама» не доказала факт использования товарного знака и не предоставила доказательств того, что его неиспользование произошло по не зависящим от компании причинам.
Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и постановил взыскать с белгородской фирмы 6 тыс. рублей в счёт возмещения расходов по уплате госпошлины.
«Акама» в свою очередь подала кассационную жалобу, её приняли к производству. Судебное разбирательство назначено на 23 января 2023 года.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Акама» зарегистрировано в 2013 году в Белгороде, относится к малым предприятиям. Компания занимается оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами (кроме мыла). Среди дополнительных видов деятельности указана оптовая торговля соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками. По итогам 2021 года выручка от продажи составила 131,5 млн рублей, чистая прибыль — 351 тыс. рублей.
Гендиректором «Акамы» является Вадим Семерунин. Учредитель — Вадим Бабич. Примечательно, что ранее 100% доли в УК принадлежали компании «Холл Консалтинг ЛТД», зарегистрированной в Белизе.