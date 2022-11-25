Маркетплейс Ozon оставил белгородскую компанию без товарного знака Ozone

В суде «Интернет Решения» акцентировали внимание на том, что компания уже заключила договоры поставки на товары, которые промаркируют обозначениями Ozon Fresh и Ozon Express, что уже разработан дизайн продукции. «Акама» в свою очередь не согласилась с тем, что не использует товарный знак, и добавила, что «доминирующее положение истца в сегменте рынка интернет-торговли не является основанием для отказа со стороны ответчика от использования своего товарного знака», говорится в материалах дела.