Land Cruiser банкротящегося «ЭкспертПроектСтроя» продали в УК его бывшего директора

Поэтому мы позвонили экс-директору «ЭкспертПроектСтрой» Павлу Сапожникову. Он рассказал, что в настоящее время в отношении компании «ЭкспертПроектСтрой» идёт процедура банкротства, которую ведёт конкурсный управляющий. Он добавил, что по закону в течение трёх лет до начала процедуры банкротства любая сделка может быть обжалована по усмотрению конкурсного управляющего.