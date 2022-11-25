Land Cruiser банкротящегося «ЭкспертПроектСтроя» продали в УК его бывшего директора

Согласно картотеке арбитражных дел, конкурсный управляющий компании «ЭкспертПроектСтрой» Вячеслав Супрун обратился в суд с заявлением к региональному управлению МВД, межмуниципальному экспертно-регистрационному отделу областной ГИБДД, межмуниципальному управлению МВД России «Мытищинское», РЭО ОГИБДД МУ МВД России Мытищинское и управляющей компания «Бусы».
Он попросил суд признать незаконными действия ведомств, которые отказываются регистрировать арест на автомобиль Toyota Land Cruiser 200, который с июня 2020 года принадлежит управляющей компании «Бусы».
Также истец попросил исключить запись о регистрации нового собственника на данный автомобиль и обязать ведомства предоставить все сведения о сделках, совершённых в отношении машины с февраля 2021 года.
Суд заявление принял и назначил заседание на 20 декабря. Также он обязал межрайонный экзаменационно-регистрационный отдел областной ГИБДД и московское РЭО предоставить все сведения о сделках, которые связаны с данной машиной.
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Бел.Ру» попытались найти владелицу УК «Бусы» Каролину Уколову, которая ранее занимала должность директора «ЭкспертПроектСтрой». Но в открытых источниках номера телефона компании нет, а на сообщения в социальных сетях Уколова не отвечает.
Затем мы обратились к конкурсному управляющему Вячеславу Супруну. Однако номер телефона, который «Бел.Ру» предоставили в союзе «СРО АУ „Стратегия“», оказался недоступен.
Поэтому мы позвонили экс-директору «ЭкспертПроектСтрой» Павлу Сапожникову. Он рассказал, что в настоящее время в отношении компании «ЭкспертПроектСтрой» идёт процедура банкротства, которую ведёт конкурсный управляющий. Он добавил, что по закону в течение трёх лет до начала процедуры банкротства любая сделка может быть обжалована по усмотрению конкурсного управляющего.
«ЭкспертПроектСтрой», который я возглавлял на тот момент, испытывал финансовые трудности, людям нечем было платить заработную плату. Соответственно, мною было принято решение о продаже имущества, в том числе и автомобилей. Их продали, деньги получили, зарплаты выплатили. Это позволило некоторое время просуществовать и закрыть ряд финансовых «дыр».
Павел Сапожников
Сапожников добавил, что процедура банкротства компании «ЭкспертПроектСтрой» — это достаточно сложная юридическая конструкция, которая сформирована на необходимости обанкротить фирму «Грибы Белогорья».
«ЭкспертПроектСтрой» выступал поручителем у компании «Грибы Белогорья» и после чрезвычайной ситуации были финансовые трудности, которые потом усложнились проведением специальной военной операции. Сегодня предприятие закрыто. Это пограничная зона. Доступ туда ограничен. Люди по большей части отселены. Работы не ведутся. Платежи по кредитам приостановлены. Я обращался неоднократно в Сбербанк, правительство области, все всё понимают, но разводят руками — сейчас никакие виды помощи предоставить невозможно.
Павел Сапожников
Также, по словам Сапожникова, у «ЭкспертПроектСтроя» имеется на сегодняшний день вексель на 300 млн рублей на «Грибы Белогорья». В итоге юристы Сбербанка разработали юридическую конструкцию с целью управления их рисками и для процедуры банкротства «Грибы Белогорья». Но изначально в судебных тяжбах принимает участие «ЭкспертПроектСтрой».
Ребята работают и выполняют задачи, которые перед ними стоят. «ЭкспертПроектСтрой» поручался за «Грибы Белогорья», а дальше произошли обстоятельства непреодолимой силы. Автомобили были проданы, заработная плата была выплачена, часть долгов удалось погасить, несмотря на то, что счета к тому моменту уже были по большей части заморожены и финансовая деятельность была существенным образом ограничена.
Павел Сапожников
Сапожников отметил, что сотрудники из конкурсного управления, пользуясь своим правом в рамках закона, обжаловали сделки о продаже авто.
Первую и вторую инстанцию мы проиграли, причём, на мой взгляд, необоснованно. Поскольку факт продажи и оплаты подтверждён. Допускаю, что у Сбербанка более профессиональные специалисты, и он может себе это позволить, нежели я. Но дальше есть кассация. Думаю, что я — тот самый бизнес, который в связи с проведением спецоперации напрямую понёс огромные убытки и пострадал. Было бы правильно со стороны государства рассмотреть ряд мер поддержки.
Павел Сапожников
Экс-руководитель «ЭкспертПроектСтроя» добавил, что процедура, установленная законом, следующая: всё имущество предприятия, которое находится на стадии банкротства, должно быть продано, а средства, полученные от продажи, идут на формирование конкурсной массы — общий объём денег в рублёвом эквиваленте, который в зависимости от очерёдности распределяется между кредиторами.
«Грибы Белогорья» на сегодняшний день должны 150 млн рублей Сбербанку и 300 млн рублей «ЭкспертПроектСтрою». Таким образом, просто обанкротить «Грибы Белогорья» у Сбербанка не получится, он не является основным кредитором. Поэтому с целью формирования допуска до этого векселя в 300 млн рублей судебные тяжбы начались с «ЭкспертПроектСтроя».
Павел Сапожников