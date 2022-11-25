Как будет развиваться Белгородская область ближайшие три года

Индекс промышленного производства за январь-август 2022 года составил 102,2%. По итогам года он оценивается на уровне 101,9% к уровню 2021 года. Его снижение относительно прогноза прошлого года связано с закрытием рынка сбыта в странах, санкционными ограничениями, перенастройкой логистических цепочек и переходом на альтернативных поставщиков.
В 2022 году объём отгруженной промышленной продукции прогнозируется в объёме 1,3 трлн рублей.
В среднесрочном периоде приоритеты развития промышленности сосредоточены на обеспечении стабильного функционирования региональных предприятий, в том числе за счёт оказания в 2023 году господдержки предприятиям общим объёмом 151,2 млн рублей. Также предприятия отрасли смогут воспользоваться механизмом промышленной ипотеки.
В целях импортозамещения продукции в регионе запланирована реализация 15 новых инвестиционных проектов на общую сумму 54,1 млрд рублей, создание 1 239 рабочих мест, а также создание инжинирингового центра.
Кроме того, продолжается реализация нацпроекта «Производительность труда». К концу года количество предприятий базовых сырьевых отраслей экономики достигнет 118. Общий объём финансирования нацпроекта на 2023-24 гг. составит 51 млн рублей.
Согласно прогнозу, к 2025 году объём отгруженной продукции составит 1,5 трлн рублей, а индекс промышленного производства составит 109,8% к уровню 2021 года.
В сельском хозяйстве рост индекса производства, по словам Дмитрия Гладского, за восемь месяцев текущего года составил 105,1% к уровню 2021 года.
В связи с санкциями для льготного кредитования субъектов АПК предусмотрена федеральная субсидия в 2,2 млрд рублей. В региональном бюджете также предусмотрена господдержка в объёме 3,5 млрд рублей.
Выпуск продукции сельского хозяйства в текущем году оценивается в 364 млрд рублей или 101,8% к уровню прошлого года.
В среднесрочном периоде устойчивому росту аграрного сектора будет способствовать, по словам Гладского, господдержка отрасли. На эти цели на 2023-25 гг. предусмотрены средства в размере 12,4 млрд рублей.
Повысить уровень продовольственной безопасности в регионе планируется за счёт строительства заводов по производству семян, а также за счёт создания оптово-распределительных центров, новых технологий и создания новых сельхозпроизводств. Общий объём инвестиций оценивается в 7,4 млрд рублей.
По итогам 2025 года объём выпуска продукции может достичь 410 млрд рублей или 104,9% к уровню 2021 года.
В связи с санкциями и падением стоимости основных экспортных товаров, в Белгородской области снизились объёмы экспорта. Объём экспорта по итогам года оценивается в $4,3 млрд, что составит 86,5% к уровню 2021 года.
Для сохранения внешнеэкономической активности областных предприятий в этом году реализуются региональные меры поддержки по содействию в организации экспортных поставок и комплексных услуг по организации импорта. Также продолжается реализация региональных программ по поддержке экспорта для субъектов МСП по наиболее востребованным направлениям.
По словам Гладского, несмотря на сложившиеся экономические условия, численность занятых в экономике в 2022 году оценивается на уровне прошлого года. К 2025 году планируется, что численность занятых достигнет 794 тыс. человек.
Среднемесячная зарплата в 2022 году планировалась на уровне 43 300 рублей. Однако по оценкам текущего года зарплата составила 46 300 рублей. К 2025 году среднемесячная заработная плата должна превысить 57 тыс. рублей.
Как отметил Дмитрий Гладский, намеченные правительством области меры по достижению показателей прогнозов социально-экономического развития позволят обеспечить ВРП в 2025 году в объёме 1,5 тлрн рублей.
Рост в сопоставимых ценах оценивается в 105,1% относительно 2021 года. Это будет способствовать макроэкономической стабильности, сбалансированности регионально-бюджетной системы, решению социальных вопросов и достижению национальных целей.