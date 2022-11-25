Как будет развиваться Белгородская область ближайшие три года

Индекс промышленного производства за январь-август 2022 года составил 102,2%. По итогам года он оценивается на уровне 101,9% к уровню 2021 года. Его снижение относительно прогноза прошлого года связано с закрытием рынка сбыта в странах, санкционными ограничениями, перенастройкой логистических цепочек и переходом на альтернативных поставщиков.