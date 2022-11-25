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Кадастровым работам в Белгородской области мешает закрытое из-за спецоперации небо

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI
В Белгородской области планируют к 2025 году максимально заполнить Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), внеся в него все границы. Мешает этому процессу закрытое из-за спецоперации небо.

Как заявил замгубернатора Белгородской области Рустем Зайнуллин, внести все данные о границах в ЕГРН ведомство планирует к концу 2024 — началу 2025 годов. Вероятно, процесс мог бы протекать быстрее — если бы не объективные трудности. 

Есть определённые сложности, и они вам все понятны. Они связаны с тем, что наиболее эффективно и быстро эти работы можно выполнить с помощью соответствующих полётов необходимой техники. Сейчас это сложно. Приходится работать на местности — это приводит к удорожанию работ и их затягиванию.
Рустем Зайнуллин

По словам Зайнуллина, на данный момент кадастровые работы ведутся в первую очередь с объектами, имеющими наибольшее социальное значение: ИЖС, товарищества и гаражи. Замгубернатора отметил, что проводимые ведомством процессы соотносятся и с «гаражной амнистией».

Таким образом, по ИЖС уже выполнен 61% работ, по садоводческим товариществам — 53%, по гаражам — 78%. Довести кадастровые работы до конца планируют за следующие два-три года.

Замгубернатора заверил, что, несмотря на трудности, всё будет выполнено в срок.

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#Артем Черненко#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Белгородская область#Рустэм Зайнуллин#Егрн#Границы#Небо
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