Кадастровая стоимость: как узнать её для своей недвижимости

Это стало удобнее для дольщиков — благодаря новому закону недвижимость можно купить ещё проще. Но это не значит, что перед покупкой новой квартиры (не на стадии строительства, а уже готовой) проверять её не следует.
На сайте https://reestr.net/poisk-po-uslovnomu-nomeru можно найти все сведения о квартире по условному номеру — этот номер отражает актуальную информацию о недвижимости. Какова площадь, этажность, кадастровый номер — на данном этапе это всего лишь общие сведения. Но вот отсутствие каких-либо обременений и юридическая чистота в целом очень важны.
Как проверить квартиру
Для этого существует несколько способов:
Последний вариант выглядит наиболее надёжным. Проект https://reestr.net/ может предоставить вам все необходимые сведения о недвижимости, если вам известен её условный или кадастровый номер. Эти сведения есть в документах на квартиру.
Когда следует проверять информацию
Такая необходимость возникает, если вы собираетесь приобрести или продать жильё. Наиболее важные сведения — это отсутствие залогов, задолженностей, прописанных по этому адресу людей, не входящих в вашу семью. В общем — всего того, что может стать препятствием при продаже.
Здесь https://reestr.net/uznat-kadastrovuyu-stoimost-nedvijimosti отражается кадастровая стоимость любого жилья — запрашивать её необходимо, если вы хотите продать недвижимость. Но это не единственный случай, когда она может потребоваться. Узнавать такую цену надо и для того, чтобы правильно рассчитать налог, который вы будете платить за эту недвижимость.
Кадастровая стоимость — не единственное, что предоставляет этот сервис. Если вы хотите узнать полную информацию — она тоже здесь содержится. Вам будет выдана электронная выписка из ЕГРН, в которой будут содержаться все сведения о квартире либо частном доме. Это год его строительства, владельцы (если вы приобретали его не новым, в нём будет прописан кто-либо ещё, кроме вас), дата изменения статуса (продажа, покупка), технические характеристики помещения.
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