Кадастровая стоимость: как узнать её для своей недвижимости

Кадастровая стоимость — не единственное, что предоставляет этот сервис. Если вы хотите узнать полную информацию — она тоже здесь содержится. Вам будет выдана электронная выписка из ЕГРН, в которой будут содержаться все сведения о квартире либо частном доме. Это год его строительства, владельцы (если вы приобретали его не новым, в нём будет прописан кто-либо ещё, кроме вас), дата изменения статуса (продажа, покупка), технические характеристики помещения.