К концу 2025 года в Белгородской области появится 248 тысяч самозанятых

По оценкам 2022 года, количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составит более 241 тыс. человек. Оборот субъектов МСП в текущем году оценивается в 1,1 трлн рублей.
В этом году на развитие предпринимательства предусмотрен 1,6 млрд рублей. Кроме того, бизнесу в этом году было предоставлено поручительств на 950 млн рублей, что позволило привлечь в сферу предпринимательства 2,6 млрд рублей кредитных средств.
По словам Дмитрия Гладского, в среднесрочном периоде продолжится реализация мероприятий по созданию субъектов бизнеса, предоставлению комплексной господдержки, инжиниринговых услуг производственному сектору, услуг популяризации и сертификации, а также спектр услуг для экспортно-ориентированных субъектов бизнеса.
В 2023 году в рамках региональной программы нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на поддержку бизнеса будет направлен 761 млн рублей. Ежегодно в рамках программы планируется создавать порядка 800 новых субъектов предпринимательства.
К концу 2025 года планируется, что количество субъектов МСП увеличится до 61 тыс., численность самозанятых составит 248 тыс. человек. Оборот субъектов МСП прогнозируется в размере 1,4 трлн рублей.