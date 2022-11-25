К концу 2025 года в Белгородской области появится 248 тысяч самозанятых

В этом году на развитие предпринимательства предусмотрен 1,6 млрд рублей. Кроме того, бизнесу в этом году было предоставлено поручительств на 950 млн рублей, что позволило привлечь в сферу предпринимательства 2,6 млрд рублей кредитных средств.