Из-за приграничного положения в Белгородской области сократился объём инвестиций

24 ноября в ходе заседания Белгородской областной думы замгубернатора Дмитрий Гладский озвучил информацию об объёмах инвестиций в регион. Так, за первое полугодие объём инвестиций в основной капитал составил 80 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 112,9% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2022 года объём инвестиций оценивается в 175 млрд рублей или 93,1% к уровню 2021 года.