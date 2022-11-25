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Из-за приграничного положения в Белгородской области сократился объём инвестиций

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
По итогам года объём инвестиций оценивается в 175 млрд рублей.

24 ноября в ходе заседания Белгородской областной думы замгубернатора Дмитрий Гладский озвучил информацию об объёмах инвестиций в регион. Так, за первое полугодие объём инвестиций в основной капитал составил 80 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 112,9% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2022 года объём инвестиций оценивается в 175 млрд рублей или 93,1% к уровню 2021 года.

Уменьшение инвестиций относительно прогноза обусловлено снижением инвестиционной привлекательности региона из-за его приграничного расположения, а также приостановкой и смещением инвестиционных фаз шести крупных инвестпроектов, направленных на модернизацию действующих производств.

По словам Гладского, в целях нивелирования отрицательных факторов в регионе внедрён инвестиционный стандарт 2.0 и предоставляется господдержка. Её до конца года получат 15 предприятий на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Для привлечения инвестиций в регион планируется компенсировать затраты, понесённые инвесторами на строительство объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов. Объём финансирования в 2023-24 гг. составит 1,6 млрд рублей. Также планируется реализовать механизм защиты и поощрения капвложений, внедрение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организации и внедрение механизмов заключения контрактов со встречными инвестиционными обязательствами, что позволит привлечь в область инвесторов с долгосрочными проектами.

В настоящее время в портфель проектов входит 149 проектов с общим объёмом инвестиций 311 млрд рублей. Расширить портфель планируется за счёт 24 новых проектов на общую сумму 71,4 млрд рублей в промышленности и сельском хозяйстве.

Также Гладский отметил, что регион готов предложить инвесторам более 300 инвестиционных площадок. К концу 2025 года планируется увеличить количество их резидентов до 150 и создать 5100 новых рабочих мест. В планах – за три года привлечь 608 млрд рублей инвестиций в экономику и социальную сферу области.

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