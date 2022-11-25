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Игры разума

Сегодня, 14:13
Фото: БГТУ имени Шухова
Сегодня стартовал марафон для представителей студенческих СМИ «Игры Разума» на базе Дагестанского государственного университета.

БГТУ имени Шухова представляют магистрант кафедры экспертизы и управления недвижимостью ИСИ Александр Широбоков и студентка кафедры природообустройства и водопользования ХТИ Софья Климова.

Фото: БГТУ имени Шухова

Реалити-шоу для студенческой молодёжи «Игры разума» объединит около 200 молодых журналистов и блогеров из всех субъектов Российской Федерации. В нём примут участие более 1 500 студентов со всей страны в офлайн и онлайн-режимах.

В течение трёх дней участников ждут образовательные лекции и мастер-классы от медийных спикеров, выступления приглашенных экспертов, обсуждение новых форматов цифровых коммуникаций, обзоры медиаинструментов, разборы кейсов, обширная культурная программа, рекреационные мероприятия и иммерсивное шоу.

Представители студенческих СМИ попадут в различные необычные ситуации, а впечатлениями от пережитого будут делиться в своих соцсетях и цифровых медиа.

Первые «Игры разума» прошли в 2021 году в Крыму на базе Севастопольского государственного университета. 100 студентов-финалистов приняли участие в иммерсивной игре с полным погружением в мир научных и технологических открытий года. В соцсетях реалити-шоу собрало около 1 млн лайков. Напомним, тогда Александр Широбоков вошёл в команду победителей реалити-шоу.

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