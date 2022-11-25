Реалити-шоу для студенческой молодёжи «Игры разума» объединит около 200 молодых журналистов и блогеров из всех субъектов Российской Федерации. В нём примут участие более 1 500 студентов со всей страны в офлайн и онлайн-режимах.



В течение трёх дней участников ждут образовательные лекции и мастер-классы от медийных спикеров, выступления приглашенных экспертов, обсуждение новых форматов цифровых коммуникаций, обзоры медиаинструментов, разборы кейсов, обширная культурная программа, рекреационные мероприятия и иммерсивное шоу.



Представители студенческих СМИ попадут в различные необычные ситуации, а впечатлениями от пережитого будут делиться в своих соцсетях и цифровых медиа.



Первые «Игры разума» прошли в 2021 году в Крыму на базе Севастопольского государственного университета. 100 студентов-финалистов приняли участие в иммерсивной игре с полным погружением в мир научных и технологических открытий года. В соцсетях реалити-шоу собрало около 1 млн лайков. Напомним, тогда Александр Широбоков вошёл в команду победителей реалити-шоу.