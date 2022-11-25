Глава РЭО Буцаев: Применение ТБО в качестве сырья удешевит дороги на 25%

Достичь этого может и наше государство, убежден глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
По словам гендиректора РЭО, в нашей стране резиновую крошку применяют при строительстве дорог уже 70 лет, пишут vedomosti.ru. В 1930–1940 годах этот материал активно использовали при укладке асфальтобетонных покрытий. С 2000 года выпуском модификаторов асфальтобетона и битума на основе резиновой крошки занимались уже шесть российских компаний.
В настоящее время в нашей стране действуют не менее десятка стандартов и СТО. За минувшие пять лет с использованием данного модификатора в России уложили около 15 миллионов квадратных метров дорожных покрытий, сообщил Буцаев.
«В Белоруссии доказали снижение себестоимости асфальтобетонных смесей до 25 процентов, — подчеркнул он. — Уверены, что и в России к таким показателям реально прийти, если начать активно применять вторсырье в дорожном строительстве».
По словам гендиректора РЭО, у метода есть и другие преимущества: станет на 43 процента выше устойчивость к образованию трещин и на 39 процентов — к колееобразованию. В ходе проведенных недавно исследований выяснилось, что при изгибах становится на 10 процентов выше предел прочности на растяжение. На 15 процентов повышаются при этом показатели динамического модуля упругости, сообщил Буцаев. Характерно, что дорожное покрытие можно эксплуатировать в результате в полтора-два раза дольше.
В 2022 году в РЭО стартовала реализация программы под названием «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 гг.». До 2030 года доля получаемых из строительных отходов материалов будет доведена в строительстве дорог до 40 процентов. В итоге станет возможным достижение всех основных показателей, фигурирующих в масштабном нацпроекте «Экономика замкнутого цикла», заключил Буцаев.