Глава РЭО Буцаев: Применение ТБО в качестве сырья удешевит дороги на 25%

По словам гендиректора РЭО, у метода есть и другие преимущества: станет на 43 процента выше устойчивость к образованию трещин и на 39 процентов — к колееобразованию. В ходе проведенных недавно исследований выяснилось, что при изгибах становится на 10 процентов выше предел прочности на растяжение. На 15 процентов повышаются при этом показатели динамического модуля упругости, сообщил Буцаев. Характерно, что дорожное покрытие можно эксплуатировать в результате в полтора-два раза дольше.