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«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает о необходимости поверки приборов учёта

Сегодня, 07:30
Фото: «Газпром межрегионгаз Белгород»
В настоящее время в Белгородской области насчитывается 1,7 тыс. абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», срок поверки приборов учёта газа у которых истекает в декабре текущего года.

Для сокращения периода расчетов за газ с использованием нормативов потребления газа во время выполнения работ по снятию, поверке, установке и опломбировке приборов учета газа компания рекомендует абонентам заблаговременно провести поверку приборов учета газа.

Дата поверки счетчика указана в паспорте прибора учета газа. Также информация об истечении срока поверки прибора учета на протяжении 3-х месяцев до даты истечения срока поверки размещается в квитанциях на оплату.

«Если при сверке данных вы обнаружили, что срок поверки пропущен, незамедлительно обратитесь с заявлением в абонентскую службу и выполните поверку в максимально короткие сроки. Напоминаем, что по закону следить за своевременной поверкой прибора учета должен его собственник — потребитель газа», — отметил заместитель генерального директора по работе с население ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Счетчик#Газ#Газпром межрегионгаз Белгород
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