«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает о необходимости поверки приборов учёта

«Если при сверке данных вы обнаружили, что срок поверки пропущен, незамедлительно обратитесь с заявлением в абонентскую службу и выполните поверку в максимально короткие сроки. Напоминаем, что по закону следить за своевременной поверкой прибора учета должен его собственник — потребитель газа», — отметил заместитель генерального директора по работе с население ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.