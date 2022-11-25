«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает о необходимости поверки приборов учёта

Для сокращения периода расчетов за газ с использованием нормативов потребления газа во время выполнения работ по снятию, поверке, установке и опломбировке приборов учета газа компания рекомендует абонентам заблаговременно провести поверку приборов учета газа.
Дата поверки счетчика указана в паспорте прибора учета газа. Также информация об истечении срока поверки прибора учета на протяжении 3-х месяцев до даты истечения срока поверки размещается в квитанциях на оплату.
«Если при сверке данных вы обнаружили, что срок поверки пропущен, незамедлительно обратитесь с заявлением в абонентскую службу и выполните поверку в максимально короткие сроки. Напоминаем, что по закону следить за своевременной поверкой прибора учета должен его собственник — потребитель газа», — отметил заместитель генерального директора по работе с население ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.