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Эксперт оценил возможность наступления ВСУ на Москву

Сегодня, 07:01
Военный эксперт Виктор Рожин считает такой сценарий невозможным, но не исключает, что могут быть попытки захватить несколько населённых пунктов. Подробности сообщают «Брянские новости».

Эксперт оценил возможность наступления украинских войск на Москву через Брянск. Виктор Рожин уверен, что это невозможно. При этом он не исключает, что могут быть локальные операции по захвату нескольких населённых пунктов.

Поводом для оценки послужили посты украинского блогера Анатолия Шария. Он заявил, что в Харькове «готовится что-то масштабное». Он также предположил, что «будет громко» и задался вопросом «Сватово или Белгород».  

Наступление через Брянск специалист исключил. По его словам, на этом направлении у ВСУ просто не хватит сил. Российским военным, как ни странно, попытка удара принесла бы выгоду — это бы позволило «перемолоть» ударные части противника. Такого подарка последний не сделает, подчеркнул Рожин.

Локальные операции эксперт не исключает. Таким образом ВСУ показали бы «неспособность ВС РФ защитить территорию России». Этот сценарий возможен, причём он касается не только Белгородской, но и Брянской области, заключил Виктор Рожин. 

«Полное безумие»: как эксперты оценивают возможное наступление ВСУ на Белгород
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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Военный эксперт#Наступление ВСУ на Москву#Шансы
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