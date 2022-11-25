Эксперт оценил возможность наступления ВСУ на Москву

Наступление через Брянск специалист исключил. По его словам, на этом направлении у ВСУ просто не хватит сил. Российским военным, как ни странно, попытка удара принесла бы выгоду — это бы позволило «перемолоть» ударные части противника. Такого подарка последний не сделает, подчеркнул Рожин.