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Для глав управ в Белгороде разработали «тревожные папки»

Сегодня, 11:40
Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде разработали алгоритм взаимодействия горожан с управляющими компаниями

В папках среди прочего прописаны регламент работы в зимний период, контакты диспетчерских аварийных служб. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

В Белгороде департамент городского хозяйства будет взаимодействовать с управляющими компаниями по специально разработанному алгоритму. Акцент в нём сделан на работе УК зимой.

Так, следить за состоянием территорий будут сотрудники управ. Они должны проверить, очищены ли от снега и наледи входные группы и тротуары (по истечении одного часа с момента выпадения осадков), а также дворовые проезды МКД (по истечении двух часов).

При обнаружении нарушений УК выпишут предостережение, а акт осмотра территории передадут в управление Госжилнадзора. Это можно будет сделать оперативнее через группы в мессенджерах.

Помимо этого, для глав управ разработали «тревожные папки» с регламентом работы в зимний период, алгоритмом действий, контактами диспетчерских аварийных служб и управляющих организаций.

Первый сильный снегопад в Белгороде был ещё 17 ноября. С тех пор в областном центре установилась капризная погода, в результате которой улицы периодически находятся в снежном плену, а на тротуарах образовывается каток.

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