Для глав управ в Белгороде разработали «тревожные папки»

В Белгороде департамент городского хозяйства будет взаимодействовать с управляющими компаниями по специально разработанному алгоритму. Акцент в нём сделан на работе УК зимой.
Так, следить за состоянием территорий будут сотрудники управ. Они должны проверить, очищены ли от снега и наледи входные группы и тротуары (по истечении одного часа с момента выпадения осадков), а также дворовые проезды МКД (по истечении двух часов).
При обнаружении нарушений УК выпишут предостережение, а акт осмотра территории передадут в управление Госжилнадзора. Это можно будет сделать оперативнее через группы в мессенджерах.
Помимо этого, для глав управ разработали «тревожные папки» с регламентом работы в зимний период, алгоритмом действий, контактами диспетчерских аварийных служб и управляющих организаций.
Первый сильный снегопад в Белгороде был ещё 17 ноября. С тех пор в областном центре установилась капризная погода, в результате которой улицы периодически находятся в снежном плену, а на тротуарах образовывается каток.