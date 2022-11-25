Длившиеся 5 лет судебные тяжбы банкрота и свинокомплекса «Агро-Белогорья» завершились

ООО «Высота» в 2017 году обратилось с иском к ООО «Белгородский свинокомплекс — 1». Компания требовала взыскать 96,5 млн рублей основного долга по контракту от 2016 года.
«Белгородский свинокомплекс — 1» подал встречный иск к ООО «Высота». Свинокомплекс «Агро-Белогорья» в свою очередь требовал взыскать 262,3 тыс. рублей задолженности по агентскому договору от 2017 года.
Точку в этом разбирательстве удалось поставить только в 2022 году. Арбитражный суд Белгородской области постановил отказать в удовлетворении иска «Высоты», а встречное заявление свинокомплекса оставить без рассмотрения. Помимо этого, с «Высоты» взыскали госпошлину в размере 200 тыс. рублей.
ООО «Высота» зарегистрировано в 2014 году в Строителе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания находится в процессе банкротства, конкурсное производство в отношении неё открыли в 2019 году. Конкурсный управляющий — Вячеслав Супрун.
ООО «Белгородский свинокомплекс — 1» зарегистрировано в белгородском селе Красный Октябрь в 2008 году. Компания занимается разведением свиней. Гендиректором свинокомплекса является Алексей Полунин, учредитель — ООО ГК «Агро-Белогорье».