Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Длившиеся 5 лет судебные тяжбы банкрота и свинокомплекса «Агро-Белогорья» завершились

Сегодня, 10:34
Фото: 1MI
Разбирательства шли с 2017 года. ООО «Высота» требовало взыскать с «Белгородского свинокомплекса — 1» 96,5 млн рублей. Ответчик в свою очередь подал встречный иск о взыскании 262,3 тыс. рублей. Точку в этом деле поставил Арбитражный суд Белгородской области.

ООО «Высота» в 2017 году обратилось с иском к ООО «Белгородский свинокомплекс — 1». Компания требовала взыскать 96,5 млн рублей основного долга по контракту от 2016 года.

«Белгородский свинокомплекс — 1» подал встречный иск к ООО «Высота». Свинокомплекс «Агро-Белогорья» в свою очередь требовал взыскать 262,3 тыс. рублей задолженности по агентскому договору от 2017 года.

Точку в этом разбирательстве удалось поставить только в 2022 году. Арбитражный суд Белгородской области постановил отказать в удовлетворении иска «Высоты», а встречное заявление свинокомплекса оставить без рассмотрения. Помимо этого, с «Высоты» взыскали госпошлину в размере 200 тыс. рублей.

ООО «Высота» зарегистрировано в 2014 году в Строителе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания находится в процессе банкротства, конкурсное производство в отношении неё открыли в 2019 году. Конкурсный управляющий — Вячеслав Супрун.

ООО «Белгородский свинокомплекс — 1» зарегистрировано в белгородском селе Красный Октябрь в 2008 году. Компания занимается разведением свиней. Гендиректором свинокомплекса является Алексей Полунин, учредитель — ООО ГК «Агро-Белогорье».

Белгородский свинокомплекс пытается забрать через суд товарные знаки другой компании
Узнать подробнее
Читайте также:
Росприроднадзор требует со свинокомплекса «Агро-Белогорья» 4,4 млн рублейСвинокомплекс «Агро-Белогорья» оспорил в суде миллионный штраф от РосприроднадзораНа двух свинокомплексах «Агро-Белогорья» сменили руководителя
#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Арбитражный суд#Иск#Высота#Свинокомплекс#Инна Рогова#Есть повод
Подпишитесь
Миномётный обстрел в Валуйском горокруге: пострадали дома, хозпостройки, ДК
Сегодня, 12:48
Сколько будут платить белгородцы за холодную воду и водоотведение с 1 декабря
Сегодня, 12:42
Шоколад «Алёшка» появился на прилавках Центрального рынка в Белгороде
Сегодня, 09:13
Land Cruiser банкротящегося «ЭкспертПроектСтроя» продали в УК его бывшего директора
Сегодня, 10:44
Большинство читателей «Бел.Ру» против новогоднего салюта в Белгороде
Сегодня, 11:29