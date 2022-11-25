Длившиеся 5 лет судебные тяжбы банкрота и свинокомплекса «Агро-Белогорья» завершились

Точку в этом разбирательстве удалось поставить только в 2022 году. Арбитражный суд Белгородской области постановил отказать в удовлетворении иска «Высоты», а встречное заявление свинокомплекса оставить без рассмотрения. Помимо этого, с «Высоты» взыскали госпошлину в размере 200 тыс. рублей.