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Девочка из многодетной семьи в Бурятии оказалась на улице на морозе и погибла

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI
Ребёнка ночью искала мать и старшие сёстры. Найти девочку удалось только к утру. Она умерла от переохлаждения в машине скорой помощи, сообщают «Народные новости».

В бурятском селе четырёхлетняя девочка из многодетной семьи оказалась ночью на улице в мороз. Ребёнка искали мать и старшие сёстры. Девочку нашли только к утру, но она умерла от переохлаждения в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.

Как пишет издание со ссылкой на СК Бурятии, девочка была одета в лёгкую куртку, платье и сапожки. Трагедия произошла 21 ноября. Мать проснулась посреди ночи и не нашла дочку в кроватке. Искали девочку семья, соседи, полиция. Её нашли около забора одного из домов.

В местных телеграм-каналах уже успели обвинить мать — она якобы была пьяна, её вообще не было дома, а семья была неблагополучной. Отец уехал на вахту, а девочки остались с мамой одни.

Слухи про алкоголь отрицает заведующая детсадом, куда ходила девочка. По её словам, проблем с этой семьёй не было никогда, а дети не ходили в детский сад только когда болели.

На защиту женщины встали и в комитете по социальной политике местной администрации. Глава ведомства рассказала, что единственное, в чём можно упрекнуть маму погибшей девочки, так это в нечистоплотности. Утром в день трагедии она прошла медосвидетельствование. Следов алкоголя не нашли. По данному делу теперь ведётся следствие. 

 

#Наталья Корявых#Происшествия#Девочка погибла на морозе
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