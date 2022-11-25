Девочка из многодетной семьи в Бурятии оказалась на улице на морозе и погибла

В бурятском селе четырёхлетняя девочка из многодетной семьи оказалась ночью на улице в мороз. Ребёнка искали мать и старшие сёстры. Девочку нашли только к утру, но она умерла от переохлаждения в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.
Как пишет издание со ссылкой на СК Бурятии, девочка была одета в лёгкую куртку, платье и сапожки. Трагедия произошла 21 ноября. Мать проснулась посреди ночи и не нашла дочку в кроватке. Искали девочку семья, соседи, полиция. Её нашли около забора одного из домов.
В местных телеграм-каналах уже успели обвинить мать — она якобы была пьяна, её вообще не было дома, а семья была неблагополучной. Отец уехал на вахту, а девочки остались с мамой одни.
Слухи про алкоголь отрицает заведующая детсадом, куда ходила девочка. По её словам, проблем с этой семьёй не было никогда, а дети не ходили в детский сад только когда болели.
На защиту женщины встали и в комитете по социальной политике местной администрации. Глава ведомства рассказала, что единственное, в чём можно упрекнуть маму погибшей девочки, так это в нечистоплотности. Утром в день трагедии она прошла медосвидетельствование. Следов алкоголя не нашли. По данному делу теперь ведётся следствие.