Девочка из многодетной семьи в Бурятии оказалась на улице на морозе и погибла

На защиту женщины встали и в комитете по социальной политике местной администрации. Глава ведомства рассказала, что единственное, в чём можно упрекнуть маму погибшей девочки, так это в нечистоплотности. Утром в день трагедии она прошла медосвидетельствование. Следов алкоголя не нашли. По данному делу теперь ведётся следствие.