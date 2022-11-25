Буцаев: РЭО наращивает функционал электронной торговой площадки

В раздел «Лоты» добавили новые функции, например возможность прикреплять фотоснимки при создании лота, указывать срок для подписания протокола и соглашения при создании лота, нотификацию на почту о приближении срока подписания протокола или договора. Помимо этого, добавлены сокращения для указания сокращенной формы организаций (МУП, ГУП и тому подобное), нотификация при отказе от предложения по лоту и при закрытии лота организатором, расчет и отображение комиссии при закрытии сделки в случае окончания льготного периода. Еще туда добавили группы вторсырья.