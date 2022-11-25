Буцаев: РЭО наращивает функционал электронной торговой площадки

С недавнего времени в личном кабинете сервиса появилась возможность добавлять географические координаты, а также видеть замороженные средства в сделках. Об этом информирует 360tv.ru.
Российский экологический оператор продолжает вводить новые функции в электронную торговую площадку, чтобы сделать ее еще удобнее. Контрагенты имеют возможность размещать лоты на Бирже ВМР, совершать сделки по переработке мусора, купле-продажи вторичного сырья и вторичных ресурсов. Площадка находится на базе домена РЭО. Для отзывов и вопросов по ее функционированию существует форма обратной связи. Главной задачей биржи остается сделать прозрачными отрасль обращения с ТКО и исполнение расширенной ответственности производителей. Нужно видеть весь цикл движения мусора по территории РФ, сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
В раздел «Лоты» добавили новые функции, например возможность прикреплять фотоснимки при создании лота, указывать срок для подписания протокола и соглашения при создании лота, нотификацию на почту о приближении срока подписания протокола или договора. Помимо этого, добавлены сокращения для указания сокращенной формы организаций (МУП, ГУП и тому подобное), нотификация при отказе от предложения по лоту и при закрытии лота организатором, расчет и отображение комиссии при закрытии сделки в случае окончания льготного периода. Еще туда добавили группы вторсырья.
В разделе «Тарифы» появилась нотификация о приближении времени оплаты по тарифному плану, механизм продления тарифа и предупреждение при «даунгрейдинге» тарифного плана.
В личном кабинете для фактического адреса добавили ввод географических координат. Так удастся выявить точное местонахождение на полигонах и кадастровых участках. Кроме того, добавили отображение замороженных средств в сделках, заявил глава проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.
Площадку отличает обязательная верификация утилизаторов, желающих на ней разместиться, в реестре ЕФГИС УОИТ. Речь идет о Единой государственной системе учета отходов от использования товаров. Данные о каждой сделке с ними все время пересылаются в эту систему. В реестре утилизаторы подтверждают наличие у себя мощностей. Добавим, что Биржа ВМР разработана в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».