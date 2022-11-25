Большинство читателей «Бел.Ру» против новогоднего салюта в Белгороде

Практически через месяц наступит Новый год. Уже сейчас пользователи в Сети активно обсуждают необходимость салюта в ночь с 31 декабря на 1 января в Белгороде. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что праздник должен быть, но вопрос о запуске фейерверка решат в декабре.