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Большинство читателей «Бел.Ру» против новогоднего салюта в Белгороде

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
Своё мнение журналистам «Бе.Ру» оставили 4475 белгородцев. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что вопрос о запуске новогоднего салюта будут решать в декабре.

Практически через месяц наступит Новый год. Уже сейчас пользователи в Сети активно обсуждают необходимость салюта в ночь с 31 декабря на 1 января в Белгороде. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что праздник должен быть, но вопрос о запуске фейерверка решат в декабре.

Журналисты «Бел.Ру» попросили читателей оставить своё мнение. В опросе приняли участие 4475 человек. Большинство опрошенных (2117 человек) высказались, что салютовать нужно после завершения СВО. Ещё 1440 белгородцев отметили, что категорически против салюта, поскольку сейчас не до праздников.

Ещё 327 человек сообщили, что им вообще всё равно, а 225 жителей региона отметили, что салют обязательно нужен, ведь это же главный праздник года. Остальные 367 опрошенных захотели посмотреть результат.

Как отметила в комментариях Елена Ляхова, нужен мир, спокойствие и стабильное настоящее и будущее, без страха и горя, «а салюты мы потом будем запускать, когда эта жуть закончится».

Во-первых, намного лучше, если на Новый год будет низкий фейерверк, а не салют. Всё-таки у нас в РФ Новый Год – это больше домашний праздник. Ну и по празднованию 5 августа могу сказать, что сейчас многие боятся громких звуков, и кто-то может спутать с очередной попыткой ВСУ взорвать что-то в Белгороде. Так что точно не сильно громкое что-то можно, ну просто типа больших бенгальских огней.
Александр Александров

 

 

Что думают белгородцы о новогоднем салюте
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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Салют#Опрос#Новый год в белгороде#Кристина Семенчук
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