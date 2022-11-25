Белоблводоканал передумал отказываться от вывоза стоков от домов в Новом Осколе

Кроме того, по данным предприятия, у Белоблводоканала нет собственных ассенизаторских машин: техника арендовалась в МУП «ЖКХ» Новооскольского округа, причём в убыток. Сейчас эти автомобили и вовсе находятся в неисправном состоянии, а работавшие на них водители уволились.