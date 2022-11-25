Белоблводоканал передумал отказываться от вывоза стоков от домов в Новом Осколе

Ранее мы писали о том, что 17 домов в Новом Осколе Белгородской области рискуют «захлебнуться» в собственных стоках: дело в том, что Белоблводоканал отказался пролонгировать договор по вывозу ЖБО от этих зданий.
Также эти многоквартирные дома невозможно на данный момент подключить к канализации. Как «Бел.Ру» сообщили в правительстве региона, в случае доведения финансирования министерством ЖКХ возможность подвести здания к системе канализации будет рассмотрена только в 2024-25 годах.
В свою очередь, в Белоблводоканале заявили, что услуга по вывозу ЖБО относится не к коммунальной услуге, а к услуге по содержанию многоквартирного дома. Соответственно, расходы на содержание и обслуживание стоков должны покрывать собственники помещений.
Учитывая, что дома находятся на обслуживании управляющей компании, то содержание дома должно производиться силами этой компании за счёт собственников имущества. Ответственность за содержание общедомового имущества относится к компетенции управляющей компании ООО «Центральная».
Пресс-служба Белоблводоканала
Кроме того, по данным предприятия, у Белоблводоканала нет собственных ассенизаторских машин: техника арендовалась в МУП «ЖКХ» Новооскольского округа, причём в убыток. Сейчас эти автомобили и вовсе находятся в неисправном состоянии, а работавшие на них водители уволились.
Вероятно, ситуация может исправиться в будущем, так как на одном из оперсовещаний губернатор Вячеслав Гладков обсудил возможность покупки двух ассенизаторских машин для Белоблводоканала.
Таким образом, «в целях исключения возникновения социальной напряжённости» Белоблводоканал продолжит вывозить стоки от 17 домов с помощью частных перевозчиков. Но до тех пор, пока жильцы не заключат новый договор с управляющей компанией.
Кроме того, напомним, что администрация Новооскольского горокруга направила обращение в Белгородское УФАС. Также, по данным чиновников, деятельность Белоблводоканала изучает Новооскольская прокуратура.