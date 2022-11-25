Белгородцы возвращают купленные в приграничных районах участки

Отметим, что приграничные районы региона регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. За 25 ноября было зафиксировано несколько прилётов в Устинку, Наумовку, Красный Хутор, Валуйки, а в Шебекино в посёлке Ленинский снаряд попал в жилой дом.