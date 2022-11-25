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Белгородцы возвращают купленные в приграничных районах участки

Сегодня, 19:38
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Приостановить строительство или полностью вернуть участок попросили белгородцы в прямом эфире губернатора.
Сюжет
Обстрел

Сразу несколько жителей Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову во время прямого эфира с просьбой приостановить строительство купленных участков или вовсе вернуть их. Белгородцы боятся продолжать строительство во время повторяющихся обстрелов ВСУ.

Глава региона согласился с серьёзностью ситуации и отметил, что в таком желании белгородцам помогут.

Все, у кого есть такая проблема, пишите заявление в БИК. Мы пойдём вам на встречу, потому что вы абсолютно правы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что приграничные районы региона регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. За 25 ноября было зафиксировано несколько прилётов в Устинку, Наумовку, Красный Хутор, Валуйки, а в Шебекино в посёлке Ленинский снаряд попал в жилой дом

В Шебекинском горокруге снаряд попал в жилой дом
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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Строительство дома
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