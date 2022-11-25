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Белгородцы грустят из-за роста тарифов на воду и не хотят новогоднего салюта

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Тарифы на холодную воду и водоотведение увеличатся с 1 декабря, большинство опрошенных горожан не хотят новогоднего салюта в Белгороде, а в регионе стало известно о двух обстрелах — в Валуйском и Шебекинском горокругах.

Увеличение тарифов

В Белгородской области с 1 декабря увеличатся тарифы на воду. Об изменениях уведомили в Белоблводоканале.

Так, в Белгороде стоимость кубометра питьевой воды составит 24,56 рубля. За кубометр водоотведения придётся заплатить 23,54 рубля, а за водоотведение в части очистки сточных вод — 10,63 рубля. С НДС стоимость увеличится до 29,47 рубля, 28,25 рубля и 12,76 рубля соответственно.

Сколько будут платить белгородцы за холодную воду и водоотведение с 1 декабря
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Новый год без салюта?

Хотят ли белгородцы салют в новогоднюю ночь? Своим мнением с «Бел.Ру» по этому вопросу поделились 4,5 тыс. человек.

Большинство опрошенных заявили, что к салютам можно вернуться только после окончания спецоперации. Были и те, кто категорически против использования пиротехники сейчас. И только 225 белгородцев ответили, что салют нужен обязательно.

Большинство читателей «Бел.Ру» против новогоднего салюта в Белгороде
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Валуйский и Шебекинский горокруга вновь под обстрелами

25 ноября под обстрел попали валуйские сёла Бирюч и Старый Хутор. В двух домах выбило окна, посекло кровлю и забор. Повреждения также получил ДК.

В тот же день в Шебекинском горокруге обстреляли посёлок Ленинский — разрушен один частный дом. Семью переселили в безопасное место.

В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

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