Белгородцы грустят из-за роста тарифов на воду и не хотят новогоднего салюта

В Белгородской области с 1 декабря увеличатся тарифы на воду. Об изменениях уведомили в Белоблводоканале.
Так, в Белгороде стоимость кубометра питьевой воды составит 24,56 рубля. За кубометр водоотведения придётся заплатить 23,54 рубля, а за водоотведение в части очистки сточных вод — 10,63 рубля. С НДС стоимость увеличится до 29,47 рубля, 28,25 рубля и 12,76 рубля соответственно.
Хотят ли белгородцы салют в новогоднюю ночь? Своим мнением с «Бел.Ру» по этому вопросу поделились 4,5 тыс. человек.
Большинство опрошенных заявили, что к салютам можно вернуться только после окончания спецоперации. Были и те, кто категорически против использования пиротехники сейчас. И только 225 белгородцев ответили, что салют нужен обязательно.
25 ноября под обстрел попали валуйские сёла Бирюч и Старый Хутор. В двух домах выбило окна, посекло кровлю и забор. Повреждения также получил ДК.
В тот же день в Шебекинском горокруге обстреляли посёлок Ленинский — разрушен один частный дом. Семью переселили в безопасное место.
В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.