Белгородцам из приграничных районов будут компенсировать 2,9% ставки по ипотеке

Как отметил начальник департамента жилищного строительства регионального минстроя Валерий Гридчин, ежемесячная субсидия за пользование жилищным кредитом предусматривается для людей, которые постоянно проживают на территории Белгородской области, в двух случаях.
На компенсацию могут рассчитывать жители региона, имущество которых было утрачено или повреждено в связи с проведением специальной военной операции и признано непригодным для проживания. Также воспользоваться субсидией могут те, кто имеет в собственности жильё в приграничье.
Речь идёт о населённых пунктах, где введён режим ЧС либо принято решение уполномоченного органа о временном отселении граждан в безопасные районы, а также если в связи с угрозой жизни и здоровью территорию добровольно покинуло 50% жителей.
Ежемесячная компенсация за счёт бюджета области составит 2,9% ставки по ипотеке. При этом максимальная сумма займа должна составлять не более 3 млн рублей, а процентная ставка — не выше 3% (сельская ипотека).
Также в закон области внесли корректировки по субсидированию «губернаторской ипотеки». Размер процентной ставки по льготной ипотеке теперь снижен с 9% до 7%.
Депутаты единогласно поддержали инициативу.