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Белгородцам из приграничных районов будут компенсировать 2,9% ставки по ипотеке

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI
Депутаты Белгородской облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается мер поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. Речь идёт о компенсации из облбюджета 2,9% ставки некоторым категориям белгородцев.

Как отметил начальник департамента жилищного строительства регионального минстроя Валерий Гридчин, ежемесячная субсидия за пользование жилищным кредитом предусматривается для людей, которые постоянно проживают на территории Белгородской области, в двух случаях.

На компенсацию могут рассчитывать жители региона, имущество которых было утрачено или повреждено в связи с проведением специальной военной операции и признано непригодным для проживания. Также воспользоваться субсидией могут те, кто имеет в собственности жильё в приграничье.

Речь идёт о населённых пунктах, где введён режим ЧС либо принято решение уполномоченного органа о временном отселении граждан в безопасные районы, а также если в связи с угрозой жизни и здоровью территорию добровольно покинуло 50% жителей.

Ежемесячная компенсация за счёт бюджета области составит 2,9% ставки по ипотеке. При этом максимальная сумма займа должна составлять не более 3 млн рублей, а процентная ставка — не выше 3% (сельская ипотека).

Также в закон области внесли корректировки по субсидированию «губернаторской ипотеки». Размер процентной ставки по льготной ипотеке теперь снижен с 9% до 7%.

Депутаты единогласно поддержали инициативу.

 

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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Льготная ипотека#Жильё ипотека#Компенсация#Облдума
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