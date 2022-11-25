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Белгородской области выделили два новых «Поезда здоровья»

Сегодня, 05:21
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Два мобильных диагностических комплекса будут использовать для оказания медицинской помощи жителям, которые живут в удалённых населённых пунктах. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил на странице в своих соцсетях о приобретении двух дополнительных мобильных диагностических комплексов, которые будут курсировать по удалённым населённым пунктам области в рамках проекта «Поезд здоровья».

Правительство Российской Федерации приняло решение — выделило нам два мобильных диагностических комплекса. Я очень благодарен Москве за эту помощь, потому что вижу, насколько востребованы наши «Поезда здоровья». И теперь мы будем ещё сильнее, у нас появится больше возможностей оказать качественную современную медицинскую помощь тем жителям, которые живут в удаленных населённых пунктах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что мобильные комплексы оборудованы флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, а также дерматоскопом.

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#Александра Склярова#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Поезд здоровья
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