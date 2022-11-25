Белгородских детей хотят научить создавать мультики

Благодаря проекту, дети в возрасте 10-14 лет смогут сами создавать мультфильмы в четырёх разных техниках: перекладка, пластилиновая, песочная, кукольная анимация. Приоритетом работы школы мультипликации будет изготовление анимационных роликов по сюжетам русских народных сказок в целях воспитания нравственно-патриотических качеств, привития интереса к культуре и истории родной страны как у учащихся студии, так и у зрителей.