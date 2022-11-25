Белгородских детей хотят научить создавать мультики

Всего на проект киностудии требуется 1,4 млн рублей, из них 971 тысячу рублей организация рассчитывает получить от Фонда президентских грантов.
Благодаря проекту, дети в возрасте 10-14 лет смогут сами создавать мультфильмы в четырёх разных техниках: перекладка, пластилиновая, песочная, кукольная анимация. Приоритетом работы школы мультипликации будет изготовление анимационных роликов по сюжетам русских народных сказок в целях воспитания нравственно-патриотических качеств, привития интереса к культуре и истории родной страны как у учащихся студии, так и у зрителей.
В рамках реализации проекта проведут 100 занятий (три раза в неделю), направленных на обучение детей навыкам покадровой съёмки и монтажа, работе в специализированной программе, озвучиванию мультфильмов.
На начальном этапе дети познакомятся с историей мультипликации, с техниками мультипликации и средствами выразительности, узнают историю и технологии создания мультфильмов. Следующим этапом станет изучение процесса создания мультфильмов. Дети выберут сюжет, подберут персонажи и декорации, приступят к их изготовлению. Работа в школе мультипликации будет включать разнообразные виды деятельности: рисование, аппликацию, литературное творчество, лепку и, конечно же, съёмку и монтаж мультфильмов.
Дети научатся работать с цифровым фотоаппаратом, монтировать мультфильм на компьютере с помощью видеоредактора и озвучивать его. Обучение будет проходить под руководством опытных наставников.
К работе школы мультипликации привлекут мастеров и воспитанников Дома ремёсел и детской школы искусств. В результате проекта будет создано девять короткометражных мультфильмов длительностью от 3 до 5 минут методом покадровой съёмки с применением цифровых технологий.
Обучать будут детей в возрасте от 10 до 14 лет, а также дошкольников в Яковлевском городском округе.
Старт проекта — 1 апреля 2023 года.