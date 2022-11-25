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Белгородские врачи проведут для мобилизованных курсы первой медицинской помощи

Сегодня, 04:32
Фото: pxhere.com
С инициативой отправить врачей в воинские части для обучения выступил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Вячеслав Гладков такую идею поддержал, об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что белгородские врачи обучат мобилизованных правильно оказывать первую медицинскую помощь. Для этого врачи региона отправятся в воинские части.

С такой инициативой выступил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Глава региона предложение поддержал.

Несколько дней назад подошёл Андрей Александрович Иконников, министр здравоохранения нашей области, и предложил: «Вячеслав Владимирович, давайте отправим наших врачей, через заботливые руки которых прошло большое количество раненных с начала специальной военной операции и которые помогут нашим парням в формировании очень важного навыка — навыка оказания первой помощи». Понимаем, что такая работа в частях проводится, но, думаю, наша помощь будет своевременной и очень полезной. Наши врачи выезжают в воинские части.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в Белгородской области также проходят бесплатные курсы первой медицинской помощи для всех желающих. Занятия проводятся ежедневно с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 и с 18:00 до 21:00 на базе Центра медицины катастроф по улице Корочанская, 85а. Записаться на курсы можно на сайте скорой медицинской помощи.

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