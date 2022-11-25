Белгородские врачи проведут для мобилизованных курсы первой медицинской помощи

Напомним, что в Белгородской области также проходят бесплатные курсы первой медицинской помощи для всех желающих. Занятия проводятся ежедневно с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 и с 18:00 до 21:00 на базе Центра медицины катастроф по улице Корочанская, 85а. Записаться на курсы можно на сайте скорой медицинской помощи.