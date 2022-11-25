Белгородка в декрете с подельниками пыталась обворовать сельхозпредприятие

В Прохоровском районе сотрудница предприятия с двумя подельниками хотела ограбить своего работодателя. Несмотря на продуманную схему, сделать им этого не удалось — помешали охранники.
В полицию обратились сотрудники сельскохозяйственного предприятия. Они рассказали, что у них пытались похитить продукцию. Вскоре троих подозреваемых задержали.
Как установили правоохранители, сотрудница предприятия и её коллега в декрете договорились совершить кражу. Последняя попросила помочь с этим мужа своей сестры. Работающая в цеху женщина подготовила восемь мешков комбикорма, алмазные диски и другие вещи, представляющие ценность. Её подельница и мужчина проехали на территорию предприятия под предлогом, что им нужно забрать личные вещи.
Когда они начали грузить мешки, их заметили охранники. Против подозреваемых возбудили уголовное дело.