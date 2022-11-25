Белгородка в декрете с подельниками пыталась обворовать сельхозпредприятие

Как установили правоохранители, сотрудница предприятия и её коллега в декрете договорились совершить кражу. Последняя попросила помочь с этим мужа своей сестры. Работающая в цеху женщина подготовила восемь мешков комбикорма, алмазные диски и другие вещи, представляющие ценность. Её подельница и мужчина проехали на территорию предприятия под предлогом, что им нужно забрать личные вещи.